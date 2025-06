TERMOLI. Elena D’Amario, l’orgoglio italiano con un cuore che batte anche per Termoli.

Il ricordo bello e delicato della ballerina ieri sera nel grande show di Gigi D’Alessio allo Stadio Barbera di Palermo

«Una grandissima ballerina, un orgoglio nazionale.»

Con queste parole, ieri sera, Gigi D’Alessio ha presentato al pubblico di “Gigi & Friends” – il grande concerto evento allo Stadio Barbera di Palermo trasmesso su Canale 5 – l’inimitabile Elena D’Amario. E come dargli torto? In realtà, Gigi non ha affatto esagerato. Perché Elena è davvero questo: un talento puro, cresciuto a forza di sogni, sacrifici e tanta, tantissima determinazione.

Partita giovanissima da Pescara, con negli occhi il fuoco di chi sa già dove vuole arrivare, Elena ha inseguito la danza fino a farla diventare il suo mondo. E quel mondo l’ha abbracciato con grinta e talento a “Amici” di Maria De Filippi, la scuola più iconica della TV italiana. Da lì, il volo. Non solo ballerina, ma oggi anche coreografa affermata e figura di riferimento nel panorama artistico internazionale.

Elena non ha mai avuto scorciatoie. Tutto ciò che ha conquistato, se l’è guadagnato centimetro dopo centimetro, grazie alla sua bravura, al suo carattere forte, alla sua caparbietà fuori dal comune. Non ha mai avuto bisogno di ringraziare “qualcuno”. È andata avanti per merito. E sì, lo sappiamo: nello spettacolo non sempre vince il migliore. Ma Elena ha imposto la sua bravura con una forza tale che nessuno ha potuto metterla in discussione. Basta ricordare i suoi scontri da allieva con Alessandra Celentano e altri maestri esigenti: alla fine, ha sempre parlato il talento. E il suo, è stato evidente, netto, irresistibile.

Poi, ieri sera, il momento più toccante. Dopo la sua intensa performance, Gigi – come ha fatto con tutti gli amici che si sono esibiti con lui – le ha mostrato una foto di quando era una bambina. Le ha chiesto un ricordo, un’emozione di allora. E nei suoi occhi si è acceso un luccichio speciale.

Con la voce rotta dalla commozione, Elena ha raccontato delle sue radici. Ha ricordato con orgoglio che nelle sue vene scorre anche sangue termolese. Sua madre, Maria Teresa Caruso, è di Termoli. Suo padre Romano D’Amario vivono a Pescara. E proprio da Pescara, da bambina, scendeva spesso a trovare i nonni materni a Termoli, in quelle estati piene di sorrisi e amore.

Un ricordo che oggi brilla nella memoria come un gioiello. I nonni non ci sono più, ma quel pensiero – con lo sguardo rivolto verso il cielo – ha toccato il cuore del pubblico. Perché Elena e sua sorella Sara erano legatissime ai loro nonni, sia quelli termolesi che quelli paterni. Quelle estati, quegli abbracci, quei pranzi in famiglia e quei giochi in riva al mare a Termoli… restano dentro, per sempre.

E così, ieri sera, dal cielo di Palermo a quello di Termoli, è volato un pensiero dolcissimo. Un omaggio sentito e autentico da parte di una grande artista, una donna sensibile e determinata, che ha saputo restare legata alla sua storia e alle sue origini, senza mai dimenticare da dove viene.

Elena D’Amario è oggi una delle ballerine più apprezzate al mondo. Ma nel suo cuore, oltre alla danza, c’è spazio per le sue radici. E in quelle radici c’è anche un angolo speciale di Molise. Un legame che non si spezza. Perché – come lei stessa ha lasciato intendere con dolcezza – in una percentuale silenziosa ma intensa, nelle sue vene scorre anche il mare di Termoli.