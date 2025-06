Il saluto di Nek a tutti gli amici di Termolionline

TERMOLI. Nek accende l’estate termolese: grande attesa per il live all’Arena del Mare e l’artista lancia l’invito attraverso Termolionline.

Sarà Nek il protagonista della serata di domani, giovedì 26 giugno, all’Arena del Mare 42°15 di Termoli, il quarto grande nome di un’estate che ha già visto salire sul palco artisti come Gigi D’Alessio, Enrico Brignano e Alessandra Amoroso. Il cantautore emiliano, tra le voci più amate del pop italiano, si prepara a regalare al pubblico molisano un concerto carico di energia, emozioni e ricordi, che ieri sera è stato immortalato anche nel locale “Generale Custer” del borgo antico.

Con oltre tre decenni di carriera alle spalle e milioni di dischi venduti in Italia e all’estero, Filippo Neviani – questo il suo vero nome – porta a Termoli un tour che si presenta come un vero e proprio viaggio nella sua storia musicale. Dai primi successi degli anni Novanta fino ai brani più recenti, la scaletta si preannuncia densa di hit entrate nel cuore di intere generazioni.

Il pubblico potrà cantare a squarciagola “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Fatti avanti amore”, “Se telefonando” e molti altri brani che hanno segnato la carriera dell’artista. In scaletta anche “Sei solo tu”, “Se io non avessi te”, “Uno di questi giorni”, “Almeno stavolta”, “E da qui” e “Ci sei tu”. Un repertorio vario e senza tempo, capace di toccare corde diverse: dalla ballata romantica al pop rock più energico.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la formula del “Power Trio”, una scelta musicale che punta all’essenzialità e alla forza del suono puro. Sul palco, accanto a Nek al basso e alla voce, ci saranno Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria: tre musicisti per un live diretto, autentico e coinvolgente, dove ogni nota avrà un peso e un significato.

Il 2025 rappresenta un anno importante per l’artista, che ha deciso di celebrare la sua carriera con un progetto editoriale e discografico di grande respiro. La sua intera produzione musicale viene ripubblicata in versione vinile cristallo, un formato pregiato pensato per i collezionisti e i fan di lunga data. Dopo le prime due uscite, “Nek” (1992) e “In Te” (1993), altre ristampe seguiranno nei prossimi mesi.

Non solo musica dal vivo, però. Nek ha scelto anche il linguaggio del web per raccontarsi in modo più personale e diretto. Da marzo è online “NEK HITS”, una mini-serie in 14 episodi disponibile sul suo canale YouTube ufficiale, in cui ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso artistico. La serie, prodotta da Realize Networks, unisce aneddoti, immagini d’archivio e riflessioni sul mestiere del musicista, offrendo uno sguardo inedito sul “dietro le quinte” della sua lunga carriera.

Quella di Termoli si preannuncia dunque come una tappa imperdibile di questo tour celebrativo. L’Arena del Mare si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in uno spazio di emozione condivisa, tra ricordi, applausi e nuove vibrazioni. Un’occasione per ritrovare una delle voci simbolo della musica italiana e per vivere, in riva al mare, una notte di grande spettacolo.