Il Trio Malinconico incanta Termoli con un tributo a Fabrizio De André

TERMOLI. Un’apertura di rassegna originale e coinvolgente quella di Scrittori al Parco, che ha visto protagonista sabato sera all’ex cinema Sant’Antonio il Trio Malinconico—formazione inusuale composta dallo scrittore Diego De Silva, dal sassofonista Stefano Giuliano e dal contrabbassista Aldo Vigorito. Il trio prende il nome dal personaggio Vincenzo Malinconico, l’ironico e sfortunato avvocato nato dalla penna di De Silva e reso celebre anche dalla fiction Rai con Massimiliano Gallo.

L’evento, fortemente voluto dalla Casa del Libro per celebrare il decennale dell’associazione, ha offerto alla città uno spettacolo gratuito di altissimo livello. A sorpresa, la serata si è trasformata in un omaggio al grande cantautore Fabrizio De André, particolarmente amato dallo scrittore. De Silva, accompagnato dai due straordinari jazzisti e dalla sua chitarra, ha interpretato alcune delle canzoni più iconiche di De André, sottolineandone la valenza letteraria e il forte impatto sociale e culturale. Prima di ogni esecuzione, ha arricchito il pubblico con riflessioni e approfondimenti che hanno messo in luce il legame indissolubile tra musica e narrazione.

La sala gremita e il pubblico partecipe hanno decretato il successo dell’evento, confermando la capacità della rassegna di coniugare letteratura e musica in un’esperienza emozionante e coinvolgente.