L’ostetrica Vanessa fa calare il sipario ad Affari Tuoi e porta in Molise 35mila euro

CAMPOBASSO. Una concorrente molisana, Vanessa di Campobasso, fa calare il sipario sulla trasmissione “Affari Tuoi”.

La nuova protagonista ha illuminato il celebre studio di Affari Tuoi: Vanessa, in rappresentanza del Molise, ha portato sul palco non solo il suo sorriso, ma anche una storia di dedizione, amore e resilienza. Originaria di Campobasso, Vanessa è un’ostetrica che lavora presso l’Ospedale Cardarelli, con alle spalle anche un’esperienza professionale a Bologna. Ma la sua vita non si ferma certo lì.

Vanessa è una vera forza della natura: oltre a essere mamma di due bambini, Cristian e Ginevra, è anche studentessa universitaria. Attualmente sta completando la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, dimostrando che con passione e determinazione si può davvero fare tutto. Sul suo profilo Instagram, seguito da circa 1100 follower, condivide scorci della sua vita quotidiana tra corsie ospedaliere, libri e momenti in famiglia.

Accanto a lei in questa avventura televisiva c’è il compagno Stefano, con cui condivide non solo la vita familiare ma anche l’emozione del gioco. La coppia ha scelto il pacco numero 15, portando con sé la speranza di un colpo di fortuna che possa premiare i tanti sacrifici fatti finora.

Con la sua partecipazione, Vanessa ha dato voce al Molise, raccontando con semplicità e autenticità la bellezza di una vita fatta di impegno, amore e sogni da realizzare. La sua presenza ad Affari Tuoi è stata un inno alla quotidianità di tante donne italiane che ogni giorno si dividono tra lavoro, studio e famiglia, senza mai perdere il sorriso.

In una delle puntate più avvincenti della stagione, Vanessa, concorrente determinata e coraggiosa, ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. In rappresentanza della regione Molise, ha affrontato il celebre gioco dei pacchi con sangue freddo, intuizione e un pizzico di follia.

Vanessa parte con il pacco numero 15, un numero che dichiara di non amare particolarmente, ma che decide comunque di tenere. Fin da subito, il gioco si fa interessante: tra i primi pacchi aperti spiccano i 50.000 € delle Marche, i 30.000 € della Sicilia e i 15.000 € della Calabria. Il Dottore propone una prima offerta di 35.000 €, ma Vanessa, sostenuta dalla sua dolce metà, rifiuta senza esitazioni.

La tensione sale quando vengono scoperti i 200.000 € della Liguria e, poco dopo, i 300.000 € del Veneto. Due colpi durissimi che riducono drasticamente le speranze di portare a casa il massimo premio. Nonostante ciò, Vanessa continua a rifiutare le offerte del Dottore, che insiste con il cambio pacco. Lei resiste, fedele al suo numero 15.

Ma la svolta arriva più tardi: dopo aver scoperto i 20.000 € della Lombardia, Vanessa accetta finalmente il cambio e prende il pacco numero 19 dell’Abruzzo.

Il momento della verità si avvicina. Rimangono solo due pacchi in gioco: uno contiene 5.000 €, l’altro ben 100.000 €. Il Dottore, con la sua solita astuzia, propone ancora una volta 35.000 €. Un’offerta che mette alla prova il sangue freddo di Vanessa.

Dal punto di vista statistico, il valore atteso dei due pacchi è di 52.500 €, superiore all’offerta. Ma il rischio è alto: potrebbe uscire con soli 5.000 €. La scelta diventa una questione di carattere: meglio la sicurezza o il sogno?

La puntata si chiude con un dilemma che divide il pubblico: accettare 35.000 € o rischiare per 100.000 €? Qualunque sia la scelta finale, Vanessa ha dimostrato coraggio, lucidità e una straordinaria capacità di tenere testa al gioco. Lei accetta 35mila euro e fa bene, nel pacco aveva 5mila euro.