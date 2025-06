“Samsara On Tour – Un bacio a labbra salate” alla Marina di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Per il quarto anno consecutivo, la Marina di Montenero di Bisaccia si prepara ad accogliere uno degli eventi estivi più attesi: il “Samsara On Tour – Un bacio a labbra salate”. L’appuntamento con la musica è per venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 19, con un palco vista mare e l’ingresso completamente gratuito. Protagonisti della serata saranno alcuni dei volti storici e più amati del Samsara Beach, l’evento simbolo del divertimento balneare italiano: Danilo Seclì, Cristina Oliveira, Fabio Marzo e Max Baccano.

Un mix coinvolgente di musica, energia e spettacolo animerà la Marina di Montenero di Bisaccia, trasformandola per una notte in un vero e proprio dancefloor a cielo aperto.

Per l’occasione sarà inoltre allestita un’area food & beverage, pensata per offrire ristoro e sapori estivi a tutti i partecipanti.

Il “Samsara On Tour” si conferma così un evento capace di attrarre residenti, turisti e appassionati da tutto il territorio, contribuendo alla promozione dell’offerta turistica del litorale molisano.