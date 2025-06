Un palcoscenico sotto le stelle: tutto pronto per la quarta edizione del ‘Good Time Blues Fest’

GUGLIONESI. Guglionesi si trasforma ogni estate in un crocevia internazionale di musicisti, ballerini e appassionati di blues. E’ tutto pronto per il good Time Blues Fest, che si svolgerà dall’8 al 14 luglio. Un palcoscenico sotto le stelle che richiama oltre 300 partecipanti provenienti da più di 30 Paesi, da Stati Uniti, Australia, Corea, Cina e Giappone fino alla Russia, tutti uniti dalla passione per la danza e la musica blues.

Il festival si distingue per un programma ricco di momenti di danza, concerti e un’intensa offerta culturale. Tra gli ospiti di spicco della quarta edizione spiccano i “Kings of Blues”, una super band composta da leggende viventi, artisti di fama internazionale che hanno collaborato con giganti come B.B. King, Etta James e James Brown.

Oltre alla musica, il festival si conferma occasione di scoperta e valorizzazione del territorio. Guglionesi propone un ricco ventaglio di attività culturali guidate da appassionati locali: laboratori di pasta fresca, pizza, pane, formaggio e salsiccia molisana, degustazioni di vino e olio, wine & vinyl, corsi di sapone naturale, merletto a tombolo, danze popolari del Sud Italia, gelateria artigianale, aqua yoga, cooking class con cena, giri in auto d’epoca ed escursioni in quad.

Questa ricca offerta contribuisce a trasformare il festival in una vera e propria esperienza immersiva, dove la musica si fonde con la cultura e le tradizioni del Molise, accolte con calore dagli abitanti del borgo che mettono a disposizione le proprie case per gli ospiti.

In un mondo frenetico, Guglionesi rappresenta così un’oasi di autenticità e condivisione, un luogo dove il blues non è solo musica, ma un linguaggio che unisce culture diverse attraverso il ritmo e la danza.