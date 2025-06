Venere d’Italia 2025: buona la prima del concorso in Molise

CAMPOBASSO. Una bellissima prima serata di Venere d’Italia in Molise. E prima volta del consorso in quel di Campobasso e precisamente nel piazzale dello store abbigliamento Toro Loco Esse. Una serata all’insegna della bellezza, quella delle Venere in gara ma anche una serata all’insegna della moda e dell’intrattenimento con protagonisti gli abiti della Toro Loco e le performance artistiche di Antonio Mustillo che ha presentato la sua versione di Achille Lauro e il fantasioso personaggio italocanadese Alfredo Mercurio.

Ottima la risposta da parte del pubblico che ha raggiunto il luogo dello spettacolo già dal primo pomeriggio restando fino alla fine ad applaudire le ragazze fasciate. Ospite della serata la bellissima Giorgia Milanese, Venere Molise in carica che ha sfilato e fatto da madrina alle ragazze in concorso. Una delle novità della prima tappa di Venere d’Italia, dell’intera edizione 2025, è l’ingresso nella famiglia del concorso della bellissima Martina Di Stefano, modella ed influencer molisana che oltre a seguire le ragazze con prove di portamento e posing, ha condotto con Antonio Mustillo l’intera serata.

In giuria oltre all’imprenditore Gianluca Delmedico, fondatore ed unico proprietario dei negozi Toro Loco Homme, Elle e Kids, Domenico Esposito, Vice Presidente del Consiglio Comunale della città di Campobasso, Daniele Notardonato, giornalista e General manager di Karisma Kantieri Kommerciali, concessionaria di pubblicità nazionale, Stefania Di Claudio, consigliere comunale della città di Campobasso con un passato nel mondo dell’organizzazione di eventi anche di moda e bellezza, Flavia Cordisco, giovane stilista Molisana, Antonio Madonna, consigliere comunale della città di Campobasso e imprenditore nel settore del turismo e Alessandro Ciccone, titolare del rinomato salone parrucchieri Bvd Belvedere di Campobasso.

Al termine della serata le tre fasce che consentiranno alle ragazze di accedere direttamente alla finale sono state così attribuite: Venere Fotogenia Molise 2025 – Francesca Scarlatelli, 16 anni di Campobasso; Venere Fitness Molise 2025 – Siria Lupacchino, 19 anni di Fossalto; Venere Spettacolo Molise 2025 – Martina Mengia, 17 anni di Castropignano. Prossime tappe del concorso sono il 6 luglio a Montenero di Bisaccia, il 19 luglio all’Essential Longe Bar presso la Marina di Montenero, il 1° Agosto a Rotello e il 7 agosto finale regionale ad Ururi. Venere d’Italia rappresenta sempre più la prima possibilità per le giovanissime molisane di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della moda.