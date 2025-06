Nuova emergenza incendio a Rio Vivo

TERMOLI. Nuova emergenza alla periferia Sud di Termoli.

A distanza di appena 24 ore dagli incendi di vampati nella notte tra venerdì e sabato in via Germano Reale in via Rio Mare. Si manifesta di nuovo l’emergenza roghi nella zona di Rio Vivo-Marinelle questa volta più a Sud, poco distante dalla foce del fiume biferno vicino alla zona del trabucco, dove è scoppiato un incendio di vaste proporzioni e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli; come spesso accade in queste occasioni, allarme tra i residenti della zona.