Festa della Repubblica: il tricolore svetta in piazza Sant’Antonio

TERMOLI. Come ogni 2 giugno piazza Sant’Antonio – anche se con un cantiere in corso che avvolge la fontana – si è vestita di tricolore, per rendere omaggio alla Festa della Repubblica. Prima volta da sindaco in carica per Nico Balice, che lo scorso anno la visse come delegato dal reggente, Enzo Ferrazzano, in piena campagna elettorale, anzi, nel suo rush finale.

Tanta gente a seguire la cerimonia di alzabandiera, con forze dell’ordine e forze armate, quasi l’intera Giunta e il presidente del Consiglio comunale, con alcuni consiglieri, e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’armi, immancabili.

Foto di rito, nei gruppi e poi il momento solenne, in cui il tricolore viene issato sul pennone, mentre si diffonde l’inno di Mameli. Quindi, il discorso del primo cittadino.

Manifestazione seguita in diretta Facebook da Termolionline. Suggestivo anche l’omaggio dal municipio, coi Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che hanno fatto scendere una enorme bandiera sulla casa comunale.