Al PalaSabetta ci si gioca la serie B, Termoli Pallavolo chiamato all’impresa contro il Manoppello

TERMOLI. Il PalaSabetta potrebbe essere luogo di un evento storico: la promozione della Termoli Pallavolo maschile in serie B. Sfiorata lo scorso anno, l’impresa del salto di categoria è a portata di schiacciata tra le mura amiche di via Ischia. Alle 20.30 primo servizio di una partita che vale un’intera stagione, contro la Tekno Progetti Arabona Manoppello.

Ogni allenamento, ogni sacrificio, ogni goccia di sudore, ogni volta che questi ragazzi hanno stretto i denti per vincere… tutto porta a questa serata. A questi 5 set che possono aprire le porte della Serie B!

Il PalaSabetta deve diventare una bolgia! Serve il calore, la voce e la passione di tutti per spingere i nostri ragazzi verso la storia!

Guidati da un condottiero silenzioso ma incisivo, coach Peppe Del Fra – l’uomo venuto da Vasto, che ha portato professionalità, competenza e uno stile inconfondibile fatto di gesti chiari e parole pacate – questi ragazzi sono pronti a tutto per scrivere la pagina più bella della pallavolo termolese.

Ma questa impresa ha radici profonde.

È anche per chi da anni vive e sostiene questo sport con cuore e dedizione: Mauro Palli (una vita nel volley, da giocatore a coach, ora dirigente), la sua inseparabile moglie Barbara Stillavato, il sempre presente Gianfranco Di Nucci ma se il movimento pallavolistico termolese ha raggiunto questi livelli è stato anche grazie a persone come Dino Sassano, sua moglie la “presidentissima” Cinzia Portolan, certamente anche grazie all’attuale presidente Pino Ferrieri… e come non ricordare Mario De Lena, quando il volley termolese era ancora in bianco e nero ma già pulsava di passione.

Oggi raccogliamo il frutto di tanto amore per questo sport.

In palio c’è una promozione, ma anche un orgoglio cittadino. Dopo il Basket, anche la Pallavolo può fare il grande salto. Sarebbe la ciliegina sulla torta!

Termoli, adesso tocca a noi.

Riempiamo il PalaSabetta.

Sosteniamo questi ragazzi.

Spingiamoli verso il sogno.

Michele Trombetta