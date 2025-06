Beach volley: a Petacciato marina il campionato nazionale dei Vigili del Fuoco

PETACCIATO. La costa molisana, nell’accogliente località di Petacciato Marina, accoglierà il 15° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Beach Volley 2025.

Le competizioni, che si svolgeranno nei giorni dal 12 al 15 giugno, vedranno affrontarsi in campo vigili del

fuoco provenienti da tutto il territorio nazionale per aspirare al titolo di Campione Italiano, ad oggi detenuto

dal Comando di Forlì-Cesena.

I 72 atleti appartenenti a 20 diversi Comandi dei Vigili del Fuoco saranno suddivisi inizialmente in 9 gironi e

proveranno a guadagnarsi la posizione utile in classifica per essere i protagonisti della finale prevista per il

pomeriggio di domenica 15 giugno.

Giovedì 12 giugno alle ore 11, presso il lido Calypso di Petacciato Marina, si terrà la cerimonia di apertura

del Campionato Italiano alla presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso Gianfranco Tripi e

del Dirigente dell’Ufficio Attività Sportive del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Lamberto Cignitti.

Presente anche la Federazione Italiana Pallavolo con il presidente regionale Gennaro Niro.