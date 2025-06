Si alza e si schiaccia: i Vigili del fuoco a caccia del titolo nazionale di beach volley a Petacciato marina

PETACCIATO MARINA. Da oggi a domenica prossima, l’arenile di Petacciato ospita il 15° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Beach Volley 2025. Sulla sabbia, tra battute, ricezioni e schiacciate, si affronteranno i Vigili del fuoco provenienti da tutto il territorio nazionale per aspirare al titolo di campione italiano, ad oggi detenuto dal Comando di Forlì-Cesena. Sport, spirito di corpo e territorio.

Saranno questi gli ingredienti alla base della 15ª edizione del Campionato Italiano di Beach Volley Un evento nazionale che richiama squadre da tutta Italia, composto da vigili del fuoco in servizio e in pensione, pronti a sfidarsi sulla sabbia non solo per la vittoria sportiva, ma anche per onorare il proprio corpo e rinsaldare il senso di appartenenza che da sempre caratterizza questa istituzione.

La cerimonia di apertura si è svolta oggi alla presenza di numerose autorità e rappresentanti istituzionali: Antonio Chimenti, medico ginnico-sportivo inviato dal Ministero dell’Interno, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gianfranco Tripi, il presidente della Fipav Molise Gennaro Niro, il sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo e l’assessore Gianpiero Lascelandà,

oltre alle delegazioni delle squadre partecipanti e ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Durante l’inaugurazione è stato più volte sottolineato il valore di questa manifestazione, che unisce sport, spirito di corpo e promozione del territorio. In campo ci sono vigili del fuoco in servizio e in pensione: uomini e donne che ogni giorno affrontano emergenze e pericoli, e che qui dimostrano di avere anche grinta sportiva, passione e un sano spirito competitivo.

La scelta di Petacciato come sede della manifestazione si conferma vincente: affacciata sul mare Adriatico, con uno dei tratti costieri più suggestivi del Molise, la cittadina si presta perfettamente ad accogliere un evento che sa coniugare agonismo, turismo e senso di comunità.

Come ogni anno, il campionato sarà arricchito da momenti di socialità, premiazioni e attività collaterali aperte al pubblico. Un’occasione per conoscere da vicino i nostri “eroi quotidiani”, in una veste più informale, fatta di sorrisi, fair play e spirito di squadra.

Il sindaco Di Pardo ha espresso grande soddisfazione per la visibilità che eventi di questo livello portano al territorio: «Per tre giorni Petacciato sarà al centro dell’attenzione nazionale. Un’occasione per far conoscere le nostre bellezze paesaggistiche e dimostrare, ancora una volta, quanto la nostra terra sia accogliente e perfetta per ospitare manifestazioni di grande impatto».

Questa 15ª edizione del Campionato Italiano di Beach Volley dei Vigili del Fuoco è dunque molto più di una competizione sportiva: è un inno alla passione, al coraggio e al legame profondo tra chi indossa la divisa e la comunità che ogni giorno protegge.

La scelta di Petacciato, affacciata sul mare Adriatico e dotata di uno dei tratti costieri più suggestivi del Molise, si conferma ideale per ospitare una manifestazione che abbina agonismo e promozione del territorio. Sarà un’occasione preziosa anche per far conoscere le bellezze paesaggistiche della costa molisana, le sue strutture ricettive e la calorosa accoglienza locale. Al centro della locandina campeggia un’immagine simbolica e potente: il pallone da beach volley affiancato al casco da intervento, a ricordare come dedizione, impegno e gioco di squadra siano valori comuni tanto sul campo quanto nella vita quotidiana dei pompieri italiani.

L’iniziativa è sostenuta da numerosi sponsor di spessore nazionale, insieme a tante realtà imprenditoriali del territorio molisano che hanno creduto nella forza e nel valore di questo appuntamento. Non solo sport, dunque, ma anche comunità, turismo e solidarietà.

La manifestazione, come ogni anno, prevede momenti di aggregazione, premiazioni e attività collaterali aperte al pubblico. Un’occasione per conoscere da vicino i nostri eroi quotidiani. Il Campionato è anche un modo per rafforzare il legame tra Vigili del Fuoco e cittadini, spesso incontrati nei momenti più difficili, ma che qui si mostreranno anche nel loro lato più umano e sportivo.

Uomini e donne che, tra un salvataggio e un’emergenza, trovano il tempo di sfidarsi sotto rete con passione e fair play.