Silvestroni-Damassa coppia da battere per il ‘tricolore’

TERMOLI. Prosegue con successo la 15ª edizione del Campionato Nazionale di Beach Volley dei Vigili del Fuoco, ospitata nell’incantevole scenario del lido balneare Calypso di Petacciato Marina. Dopo le partite dei gironi di qualificazione, una cosa è apparsa chiara: il duo campione d’Italia in carica del Comando dei Vigili del fuoco di Cesena-Forlì, formato da Silvestroni e Damassa, si conferma la coppia da battere.

Per quanto visto nelle gare di giornata, i due romagnoli si sono dimostrati una coppia affiatata, fisicamente possente e tecnicamente superiore alla concorrenza. Naturalmente, nel beach volley può sempre accadere l’imponderabile, ma allo stato attuale sembrano avere tutte le carte in regola per puntare al “triplete” di vittorie.

L’organizzazione si conferma uno dei punti di forza della manifestazione, che ha portato nella piccola Petacciato un nutrito movimento di atleti, dirigenti e famiglie, contribuendo a far apprezzare le bellezze del nostro territorio.

Con le prossime due, e ultime, giornate si entra nel vivo dell’evento. Ora si parte con il tabellone delle squadre vincenti delle qualificazioni, mentre proseguiranno anche gli incontri del tabellone degli sconfitti, che potrebbe regalare qualche sorpresa.

Il clou è atteso per il fine settimana, oggi e domani, giorni in cui il torneo vivrà i momenti più intensi.

Domenica sera, al termine della finalissima, si terranno le premiazioni, alla presenza di autorità civili e militari, a suggellare una manifestazione che cresce anno dopo anno in prestigio e importanza.

Petacciato e il Molise hanno superato brillantemente la prova, dimostrando qualità organizzative, strutture adeguate, una location affascinante e grandi competenze nell’accoglienza e nella gestione dell’evento.

Michele Trombetta