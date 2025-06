Termoli Pallavolo sconfitta al tie-break, ora la ‘bella’

TERMOLI. Una sfida tirata e combattuta fino al tie-break, con continui capovolgimenti di fronte.

Termoli Pallavolo ma deve cedere il passo al quinto set contro una Tekno Progetti Arabona più lucida nei momenti decisivi. Che peccato!

La Termoli Pallavolo Immobiliare 0 Gruppo Occhionero cede al tie-break in gara 2 e si giocherà tutto nella decisiva gara 3, in programma domenica prossima al PalaSabetta di Termoli.

Una partita che ha ricalcato fedelmente la gara 1 di domenica scorsa: due volte sotto, due volte capaci di recuperare con grinta e cuore, fino al quinto set.

Qui, dopo essere rimasti punto a punto fino quasi alla fine, i nostri cedono 15-11 contro una Tekno Progetti Arabona spinta anche da un ambiente ostile. Ora, come già accaduto nelle passate edizioni, si arriva alla “bella”. Ma stavolta l’augurio è che il finale sia diverso. Che sorrida a noi. Per far sì che questo accada, servono due elementi fondamentali nei pochi giorni che ci separano dalla sfida decisiva: la massima concentrazione mentale del gruppo: oggi la squadra ha dimostrato di essere viva, determinata, e vicina all’impresa. Serve tenere la mente fissa sul sogno e sull’obiettivo. Un PalaSabetta stracolmo e rumoroso: la spinta del pubblico dovrà essere la vera arma in più. I ragazzi devono sentire che Termoli è con loro, che ogni punto vale doppio grazie al calore della nostra gente. Ce la faranno? Noi diciamo di sì.

Basta crederci. Basta non mollare.

Domenica è vietato sbagliare.

Tekno Progetti Arabona Manoppello–Termoli Pallavolo 3-2

Parziali: 25-23, 23-25, 25-14, 19-25, 15-11

Michele Trombetta