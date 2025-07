TERMOLI. Sviluppo frenato da una linea ferroviaria inadeguata e il raddoppio atteso da quasi 25 anni è in arrivo, ma tanti sono ancora i disagi, come è stato manifestato dalla settimana horribilis vissuta sulla dorsale orientale, tra incendi e guasti tecnici. E’ fondamentale colmare i gap infrastrutturali per essere davvero competitivi, riuscendo anche a integrare i tracciati nel territorio cittadino.