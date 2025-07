«Grazie Tonino, il tuo gesto di onestà fa la differenza»

GUGLIONESI. In un’epoca in cui troppo spesso ci si abitua a leggere di gesti scorretti, superficialità e mancanza di responsabilità verso il prossimo, raccontare episodi di segno opposto non è solo un piacere, ma una piccola missione civile. È proprio da un fatto accaduto nei giorni scorsi a Guglionesi che nasce questa testimonianza: una storia semplice, ma significativa, che riporta al centro valori fondamentali come il rispetto, l’onestà e il senso di comunità.

Vittorio D’Aimmo, presente a Guglionesi in occasione di un evento organizzato dalla Pro loco, ha voluto condividere un’esperienza personale che lo ha colpito in modo particolare. Un piccolo imprevisto, un gesto raro, una gratitudine che merita visibilità.