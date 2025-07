Incendio esteso tra Portocannone e Campomarino

PORTOCANNONE. Come abbiamo già affermato per l’incendio di via Mincio, a Termoli, le condizioni odierne favoriscono l’accensione di incendi e la propagazione delle fiamme.

Da ore i Vigili del fuoco sono impegnati a Portocannone, lungo la strada provinciale 40, dove è divampato un rogo assai esteso, che si sta dirigendo verso il territorio di Campomarino. Colonne alte di fumo sono visibili dal territorio circostante, disagi anche alla viabilità, necessario il presidio da parte della Polizia locale di Campomarino.