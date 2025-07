“Pedalare per la vita”: il Giro d’Italia di Daniele Vallet arriva a Termoli

TERMOLI. Daniele Vallet, cicloamatore valdostano e donatore di sangue, sta portando avanti un progetto speciale insieme ad Avis Valle d’Aosta: un viaggio in bicicletta che unisce la promozione della donazione di sangue alla sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile. «L’idea è nata quest’anno con Avis – spiega Vallet –. In passato ho già compiuto un viaggio in Europa per dare visibilità al mondo Avis e al volontariato del sangue. Ora vogliamo far conoscere sempre di più il nostro logo e raccontare l’impegno di Avis sul territorio».

Oltre alla passione per il ciclismo, Daniele è molto attento alle tematiche ambientali: «Viviamo in un’epoca che richiede alternative agli spostamenti tradizionali. La bicicletta è una scelta ideale perché non inquina, fa bene alla salute e aiuta a mantenersi in forma. Il mio obiettivo è stimolare un cambiamento culturale verso una mobilità più sostenibile».

Al suo fianco, nella sua impresa, ci sono la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), “Turisti per caso” e “Italia Slow Tour”, i due format di turismo ideati da Patrizio Roversi e Syusy Blady, che documenteranno il percorso della bici “Frida”, così chiamata da Daniele.

«Il viaggio è solitario, ma ricco di incontri», racconta Vallet. La partenza è avvenuta venerdì 21 marzo, giorno simbolico che coincide con l’inizio della primavera, da Aosta. Il percorso ad anello, in senso antiorario, lo porterà a attraversare l’intera penisola da Nord a Sud e ritorno.

«Invito tutti gli appassionati a seguirmi, sia virtualmente sia di persona, per pedalare insieme e fare qualcosa di importante per gli altri e per l’ambiente».

Mercoledì 2 luglio alle ore 18, la sezione Avis di Termoli ospiterà Daniele Vallet. La comunità è invitata a partecipare per incontrare il cicloamatore valdostano e conoscere il suo progetto “Pedalare per la vita – Giro d’Italia per il dono del sangue”. Un’iniziativa che unisce sport, solidarietà e impegno sociale.