Telecamere a lettura targhe “a guardia” del territorio

PORTOCANNONE. Presentato stamani il nuovo sistema di videosorveglianza a Portocannone, in sala consiliare, dal sindaco Francesco Gallo, affiancato da Antonio Di Nonno (Afa Systems srl) e il comandante della stazione Carabinieri di Campomarino, competente sul territorio, Massimo Pacucci.

Il comune di Portocannone compie un passo significativo verso il potenziamento della sicurezza dei suoi cittadini e del proprio territorio. È stato infatti completato e reso pronto per l’attivazione un avanzato sistema di videosorveglianza con lettura targhe, installato strategicamente in diverse aree del comune.

L’obiettivo primario di questo progetto ambizioso è duplice: da un lato, potenziare la sicurezza urbana, agendo come deterrente contro atti illeciti e facilitando l’identificazione di eventuali responsabili; dall’altro, garantire un monitoraggio costante del territorio, 24 ore su 24, offrendo alle forze dell’ordine e alle autorità competenti uno strumento prezioso per la prevenzione e la gestione di situazioni critiche.

Un progetto approvato e collaborativo

L’iniziativa non è nata dal nulla, ma è stata frutto di un’attenta valutazione. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso un giudizio estremamente positivo sul progetto nella seduta del 10 giugno 2025, sottolineando l’importanza di tali strumenti per la quiete pubblica. Questo avvallo da parte di un’autorità così rilevante conferma la validità e la necessità del sistema.Un aspetto fondamentale da evidenziare è la piena collaborazione con le autorità giudiziarie. L’impianto, una volta operativo, sarà messo a disposizione anche della Procura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ciò significa che le immagini e i dati raccolti potranno essere utilizzati in indagini, contribuendo in maniera significativa all’amministrazione della giustizia e alla risoluzione di crimini.

La presentazione ufficiale

Per segnare l’importante traguardo e illustrare in dettaglio il funzionamento e i benefici del nuovo sistema, è stata convocata una conferenza stampa di presentazione. L’evento si è tenuto questa mattina, 1° luglio 2025, alle ore 10:30, presso la sede municipale di Piazza Skanderbeg, 44.

La conferenza ha rappresentato l’occasione per le autorità locali di illustrare alla cittadinanza e alla stampa i dettagli tecnici del sistema, i suoi scopi e le modalità con cui contribuirà a rendere Portocannone un luogo più sicuro.

Questo sistema rappresenta un investimento significativo nella sicurezza della comunità di Portocannone, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel garantire un ambiente più protetto e controllato per i suoi residenti.