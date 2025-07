Verso il Molise Pride, il corteo sfilerà sul lungomare Nord

TERMOLI. Il Molise Pride 2025 si terrà sabato 26 luglio a Termoli, in un fine settimana cruciale per l’inizio dell’alta stagione turistica. Le prime indiscrezioni indicano il lungomare Nord come percorso del corteo, scelta che comporterà la chiusura al traffico, il divieto di sosta e la sospensione temporanea del servizio navette. Misure necessarie per garantire sicurezza e ordine, ma che sollevano dubbi tra gli operatori balneari, preoccupati per le ricadute sul turismo.

La concomitanza tra la manifestazione e l’afflusso previsto di migliaia di visitatori impone una gestione attenta, affinché l’evento non comprometta la fruizione delle spiagge né le attività economiche locali. Tuttavia, il Molise Pride rappresenta anche un’opportunità: è un segnale forte di inclusione e promozione dei diritti civili per la comunità LGBTQ+, capace di attrarre forme di turismo consapevole e impegnato.

Per garantire una convivenza armoniosa tra festa e ospitalità, sarà fondamentale una comunicazione chiara e tempestiva sulle modifiche alla viabilità e ai servizi. L’obiettivo degli organizzatori è rendere il Pride un successo di partecipazione e contenuti, senza penalizzare l’esperienza di turisti e residenti.

Termoli si prepara dunque ad accogliere un evento di grande impatto culturale, che può rafforzare l’immagine della città come luogo aperto e moderno. Con collaborazione e pianificazione, sarà possibile celebrare la diversità e valorizzare al contempo le risorse turistiche locali.