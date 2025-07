Bracciate d’estate sotto il borgo antico con Termoli Open Cup

TERMOLI. Torna anche quest’anno, puntuale come un tuffo d’estate, la Termoli Open Cup, la manifestazione di nuoto in acque libere organizzata dalla delegazione Fin Molise, giunta alla sua quarta edizione.

Due giornate – sabato 5 e domenica 6 luglio – dedicate al nuoto in mare, nello splendido scenario di Cala Sveva, proprio sotto le mura del borgo antico di Termoli.

Due le gare in programma:

Sabato 5 luglio , la classica 3 km

, la classica Domenica 6 luglio, il suggestivo Miglio Marino, circa 1,8 km

Il percorso di gara si sviluppa davanti al lungomare nord della città adriatica, con partenza e arrivo direttamente dal Lido Cala Sveva. Solo in caso di maltempo, la competizione sarebbe stata spostata a Rio Vivo, presso il Lido Cala dei Longobardi. Ma per fortuna, almeno per la giornata inaugurale di sabato, il mare ha sorriso agli organizzatori, consentendo il regolare svolgimento della prova.

La Termoli Open Cup si rivolge esclusivamente ad atleti tesserati FIN per il settore fondo (categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Assoluti e Master). Un evento sportivo tecnico e competitivo, ma anche occasione di festa e promozione turistica del territorio.

Come ci hanno raccontato Amelia Mascioli, delegata FIN Molise, e Antonio Cucoro, istruttore di nuoto, anche quest’anno l’iniziativa ha richiamato un’ottima partecipazione: oltre 150 atleti iscritti, provenienti da diverse regioni italiane. Numeri in crescita, che confermano l’interesse sempre maggiore per il nuoto in mare e per l’organizzazione molisana.

La due giorni di sport si è svolta in un clima di entusiasmo, agonismo e rispetto delle regole, confermando Termoli come una delle tappe di riferimento per il nuoto in acque libere nel centro-sud Italia.

Michele Trombetta