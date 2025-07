Che regalo di compleanno! Giulio Paolucci domenica 3 agosto ‘wild card’ a Misano nella Coppa Italia classe 600

TERMOLI. Il 3 agosto a Termoli è una data speciale, inizia la festa di San Basso, ma c’è un termolese che non andrà per mare, ma si piegherà in curva, a Misano, in sella alla sua moto.

Il 3 agosto 2025, in occasione del suo 33° compleanno, Giulio Paolucci tornerà a sfrecciare sull’asfalto del leggendario Misano World Circuit, questa volta come wild card nella Coppa Italia classe 600. Un giorno speciale, doppio appuntamento: festa e motori, con un mix di adrenalina e determinazione che lo contraddistingue da sempre.

Una carriera costruita curva dopo curva

Originario di Termoli, Giulio ha conquistato spazio nel mondo delle due ruote grazie alla sua tenacia. Con cinque anni di esperienza agonistica alle spalle e una licenza ufficiale da pilota ottenuta dopo il debutto a Vallelunga, ha già collezionato piazzamenti importanti in circuiti nazionali come Misano e Vallelunga. Una crescita costante, alimentata da passione, sacrificio e fiducia nei propri mezzi.

Un compleanno a tutto gas

La partecipazione come wild card in questa tappa della Coppa Italia non è solo un traguardo sportivo, ma anche un simbolo di gratitudine verso gli sponsor che lo hanno supportato in questo percorso. La gara rappresenta una nuova occasione per dimostrare il suo valore e magari festeggiare con un bel risultato.

Termoli fa il tifo

La sua città natale segue con affetto ogni sua accelerazione. Giulio è l’emblema di come una passione può trasformarsi in professione, e il rombo del suo bolide è la voce di un sogno che corre forte.

In bocca al lupo, Giulio: porta in pista il cuore di Termoli.