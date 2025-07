Col portabandiera Guido Cannarsa gli arcieri molisani a Venaria Reale

TERMOLI. Molise protagonista alla Coppa Italia delle Regioni 2025 di Tiro con l’Arco.

La rappresentativa Molise conclude la 2 giorni a Venaria Reale (TO) ben figurando nella disciplina Campagna a squadre con i 3 diversi archi.

Per l’Arco Nudo il Termolese Guido Cannara degli Arcieri del mare, anche portabandiera della delegazione, con un punteggio di 265, nella divisione COmpound Domenico del Castello della polisportiva Pegasus di Trivento con 384 punti e Manuel Florio con 321 punti sempre della società Triventina nella divisione arco OLimpico.

Presente al campagna per il femminile Ramandeep Kaur che da sola ha portato sul campo e difeso la quota rosa di specialità gareggiando nella divisione Arco Nudo.

Da segnalare il tecnico degli Arcieri del mare Antonio G. D’Agata che ha curato la categoria Campagna seguendo gli atleti con grande scrupolo.

Con una somma totale di 970 punti il trio maschile Molisano si piazza al 10^ posto su 21 Regioni (Trento e Bolzano hanno delegazioni separate) portando il Molise nella top10 tra le regioni italiane.

Il sodalizio coordinato dal presidente Gino Vanga, ha inoltre portato in competizione nella disciplina targa curata dall’allenatore Pierluigi Fierro, Giuseppe Iorio e Giulio Pisani Filiasi degli arcieri del Molise di Campobasso rispettivamente olimpico e compound nella disciplina targa categoria senior, entrambi alla prima esperienza, e nonostante ciò, sono riusciti a difendersi evitando l’ultima posizione.

Impresa purtroppo non riuscita alla piccola ed incolpevole Jashnpreet Kaur di Trivento che per un guasto tecnico non ha potuto terminare la gara targa femminile nella categoria ragazzi.

Nella classifica generale il Molise resta ultimo, risultato indipendente dalla qualità dei nostri atleti ma fortemente legato alla quantità di arcieri praticanti sul territorio.

Purtroppo, come ormai accade da anni, non si riesce a coprire tutte le categorie e le specialità in gara a differenza della maggior parte delle regioni più strutturate che portano in gara squadre complete da 20 atleti a fronte dei soli 7 molisani che con l’orgoglio tipico del nostro piccolo Molise hanno tenuto la testa alta fino all’ultima freccia!