Coppa Città di Termoli: una vetrina per il nuoto giovanile nazionale

TERMOLI. Nell’ultimo fine settimana di giugno, la piscina olimpionica del Parco Girolamo La Penna, intitolata al grande nuotatore termolese Antonio Casolino, ha ospitato la manifestazione “Coppa Città di Termoli – H2O Sport”. Un evento di grande rilevanza che ha portato in città atleti provenienti da ogni regione d’Italia, trasformando l’impianto sportivo in un punto di riferimento nazionale per il nuoto giovanile.

La kermesse ha regalato due giornate all’insegna dello spettacolo, dell’agonismo sano e della passione sportiva, coinvolgendo giovani promesse del panorama natatorio italiano. Una manifestazione di spessore, che ha entusiasmato sia gli addetti ai lavori sia gli appassionati locali accorsi numerosi sulle tribune, nonostante l’afa e la calura estiva. In molti hanno cercato riparo dal sole cocente con mezzi di fortuna, segno evidente di quanto l’interesse fosse alto e la partecipazione sentita.

Non sono mancate, però, alcune difficoltà legate alla tempistica dell’evento. Come ha spiegato il presidente dell’H2O Sport, Massimo Tucci, la Coppa si è svolta a ridosso di un’altra importante manifestazione nazionale conclusasi appena 24 ore prima, circostanza che ha impedito a numerosi atleti – già impegnati altrove – di partecipare anche alla tappa termolese.

«Nonostante tutto – ha raccontato Tucci – alcune società hanno scelto di essere comunque presenti, anche grazie ai solidi legami di amicizia e collaborazione che ci legano da anni. Questo ci fa molto piacere e conferma la bontà del lavoro che portiamo avanti».

Fondamentale, per la buona riuscita della manifestazione, è stato anche l’impianto stesso: la nuova piscina olimpionica ha riscosso consensi unanimi tra atleti, tecnici e accompagnatori.

«Abbiamo aspettato tanti anni – ha ricordato Tucci – ma oggi possiamo finalmente contare su un impianto che molti ci invidiano, moderno e funzionale. Termoli fa una bellissima figura anche grazie a questa struttura».

Un punto di partenza importante, dunque, per continuare a far crescere lo sport in città e attrarre eventi sempre più prestigiosi. La Coppa Città di Termoli – H2O Sport ha dimostrato che la passione, la competenza e le giuste infrastrutture possono fare la differenza.

Michele Trombetta