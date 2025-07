Dal Molise alla Turchia: Montagna protagonista ai Campionati Balkan di kung fu

SAN MARTINO IN PENSILIS. La giovane promessa molisana del Sanda, Costantino Montagna, ha rappresentato l’Italia ai prestigiosi Campionati Internazionali di Kung Fu svoltisi in Turchia dal 10 al 14 luglio 2025.

«Si sono appena conclusi i Campionati Internazionali di Kung Fu in Turchia, dove la nostra nazionale ha portato un solo atleta molisano: Costantino Montagna, 16 anni, impegnato nella disciplina Sanda -70 kg.

Costantino è allenato dal padre, Bartolomeo Montagna, maestro con un grande curriculum sportivo da professionista nella disciplina del Sanda a livello internazionale e guida dell’Asd Puma Kick Boxing Montagna di San Martino in Pensilis.

L’Italian Team Cka, guidato dal fondatore Mattia Lorenzi, ha ricevuto grande apprezzamento dall’organizzazione per aver partecipato per la prima volta a questo importante torneo dei Balcani. Oltre 1200 atleti provenienti da Turchia, Egitto, Lituania, Bulgaria, Tunisia, Serbia, Azerbaigian, Iran, Cina e altre nazioni si sono sfidati su tre pedane, di cui due dedicate ai combattimenti, in diverse giornate di gara.

L’atleta italiano, alla sua prima esperienza internazionale, ha affrontato nel primo match un atleta turco. L’incontro è andato bene: nel primo round si è notato un impatto non positivo dovuto alla gestione della pressione agonistica in pedana, mentre nel secondo round Costantino ha dimostrato maggiore lucidità. È però mancata un po’ di esperienza in una gara in terra straniera, e così la possibilità di passare il turno è sfumata ai punti.

Nonostante la sconfitta, la squadra porta a casa la voglia di tornare più forte di prima e sicuramente con maggiore carica.

Il presidente Lorenzi ha instaurato un ottimo rapporto internazionale con i membri organizzativi e ha annunciato che per il prossimo evento porterà numerosi atleti italiani a competere in questa bellissima competizione.

Un ringraziamento speciale va al maestro Abdulrahman, che ha accolto la nostra squadra come dei fratelli, dimostrando come lo sport possa creare rispetto umano e reciproco tra paesi di culture diverse».