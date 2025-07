Gravel Social Ride: il Molise si scopre pedalando

PETACCIATO-ALTO MOLISE. Da Petacciato, con l’asd Molise Trail, si esporta il gravel a promuove il territorio di tutto il Molise.

Nel Molise non si pedala soltanto: si racconta, si condivide, si vive. La Gravel Social Ride – Alto Molise Edition è stata questo. Un attraversamento pensato e cercato, costruito con cura e rispetto per ciò che il territorio offre: tratturi veri, patrimonio Unesco, antichi percorsi di transumanza che oggi diventano sentieri d’anima. Non era una semplice cicloturistica: era un invito a guardare il Molise con occhi nuovi.

«Abbiamo esplorato ogni tratto, ogni deviazione, testato chilometri per costruire un percorso che avesse senso, che parlasse al cuore. Da Taverna del Cortile a Campodipietra, da Campochiaro a Monteverde — là dove nasce l’Acquedotto Molisano Destro. E poi Altilia, dove il Tratturo Pescasseroli–Candela abbraccia la storia. Ogni pedalata è stata un passo dentro qualcosa di autentico – raccontano Daniele Colecchia e Maurizio Storani – Campobasso ci ha accolti alla fine, col suo borgo antico e una birra in mano, la polvere ancora sulle gambe. Era il modo perfetto per chiudere un’esperienza vissuta insieme. I partecipanti sono arrivati da Roma, Benevento, Ascoli, Chieti, Ortona, Taranto… da ogni angolo del Sud e Centro Italia, mossi dalla voglia di far parte di qualcosa che profuma di terra e libertà.

Ma il bello deve ancora venire.

Perché il Molise Trail, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre, sarà la tappa che porterà il Molise oltre confine. I 300 iscritti finora arrivano da Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Francia, Belgio, USA e dal Nord Italia: un piccolo mondo pronto a lasciarsi sorprendere da questa terra che “non esiste”, e che invece esiste eccome.

Il 27 settembre, prima di tutto questo, ci sarà l’Altissimo Molise Social Ride — un’altra occasione per farsi attraversare dalla bellezza e dalla polvere.

Il Molise non è solo una meta. È un legame. E una promessa: che chi arriva, tornerà.