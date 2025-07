L’Asd Gaeta domina il “Trofeo Madonna del Carmine” di bocce

RICCIA. Antonio Salone e Andrea Maugeri dell’Asd Gaeta hanno vinto il 5° Trofeo “Madonna del Carmine”, gara nazionale di bocce – specialità coppia, organizzata dalla Bocciofila Riccese del presidente Nicolino Vassalotti. La kermesse è inserita nel calendario dei festeggiamenti della Madonna del Carmine, patrono della città di Riccia.

I due atleti pontini hanno superato, in finale, la coppia composta da Giovanni Bianco e Nicholas Bianco della società salernitana Bellizzi.

Terza piazza per il duo napoletano della società San Felice, formato da Francesco Nappi e Carmine Mazzocchi.

Quarti, e prima coppia molisana, quella composta da Giuseppe Ciocca e Carmine Iapalucci della società organizzatrice Riccese.

66 le coppie al via della manifestazione organizzata dal club fortorino, per un totale di 132 atleti partecipanti.

Le altre posizioni:

5ª posizione per Gennaro Laudato e Gianluca Tarantino della Garibaldi Pellezzano (SA);

6ª posizione per Pietro Romano e Francesco Ciambriello della San Giovanni Airola;

7ª posizione per Giuseppe Bernardo e Clemente Bernardo della San Giovanni Airola (BN);

10ª posizione per Giovanni Altieri e Vincenzo Penna della Basile Vairano Scalo.

Le coppie molisane che hanno vinto il proprio girone eliminatorio hanno chiuso così la kermesse:

8ª posizione per Giovanni Tronca e Giuseppe Di Domenico della Riccese;

9ª posizione per Attilio Notte e Giacomino Farrace dell’ABC Castelpetroso;

11ª posizione per Fabiano Iapaolo e Dino Paoliello della Frosolonese.

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise;

Arbitri di campo: Giuseppe Bozza, Nicolino Vassalotti, Giuliano Panichella e Pasquale Ursillo.

Alle finali e alle premiazioni erano presenti, insieme ai componenti del Consiglio direttivo della Bocciofila Riccese (con il presidente Nicolino Vassalotti e il vice Giuliano Panichella), il delegato provinciale FIB Isernia Gregorio Valente, il presidente del Comitato Festa Madonna del Carmine Nicola Moffa, e alcuni degli sponsor del club riccese: Antonio Rivellino (Cattolica e Generali Assicurazioni) e Fabrizio Moffa (Automobile di Fabrizio Moffa).