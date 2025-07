“Memorial Antonio Casolino”: il nuoto in mare aperto per ricordare uno dei simboli della termolesità

TERMOLI. La terza edizione del “Memorial Antonio Casolino – Nuoto in Mare” è in programma per sabato 26 luglio 2025, con inizio alle ore 9:15, presso lo Stabilimento Balneare “Le Dune” sul Lungomare Nord di Termoli. L’evento, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Termoli Nuoto con il patrocinio del Comune di Termoli, della Regione Molise e del Coni Molise, si preannuncia come un’occasione significativa per onorare la memoria di Antonio Casolino, una figura che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità locale grazie alla sua dedizione ai valori dello sport.

Un momento che unisce memoria e agonismo, presentato ieri sera, nella sede de “La Fabbrica del Nuoto”, con la presenza di Giuseppe Lemme, Ferdinando Manes, Luca Barsotti, Antonella Ruccolo, Amelia Mascioli, Maria Maddalena Chimisso e di Simona Casolino, la figlia del leggendario Antonio.

La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 80 atleti provenienti da diverse regioni italiane, inclusi atleti “agonisti” e “master”, tutti regolarmente tesserati F.I.N. e F.I.N.P. per la stagione agonistica 2024/2025. Il programma tecnico prevede il ritrovo, l’accredito e la punzonatura alle 7:45, seguiti da una riunione tecnica alle 9:00. La partenza della gara sui 3000 metri è fissata per le 9:15, mentre la gara sui 1852 metri prenderà il via alle 12:15. La cerimonia di premiazione concluderà l’evento alle 13:30. Il percorso di gara sarà segnalato da boe fisse ogni 500 metri, e la giuria federale sarà a cura del GUG F.I.N., con cronometraggio ufficiale garantito dalla F.I.Cr. L’organizzazione assicurerà assistenza e soccorso grazie al supporto del gruppo SAE 112 e del medico Francesco Scarati.

La punzonatura pre-gara sarà effettuata dalla giuria con il supporto dell’organizzazione, e ogni partecipante riceverà un gadget pre-gara e un buono pasto da consumare presso i gazebo riservati.

Il “Memorial Antonio Casolino” è molto più di una semplice gara: è un’iniziativa che unisce sport, memoria, inclusione e creatività giovanile, attraverso il coinvolgimento attivo di scuole e istituzioni. Un elemento distintivo di questa edizione sarà la presenza di uno speciale annullo filatelico curato da Poste Italiane, con un timbro ufficiale della Termoli Nuoto. Le cartoline commemorative, le cui grafiche sono state realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Benito Jacovitti” di Termoli, daranno spazio all’espressione artistica dei giovani del territorio.

La scelta di temi religiosi per i timbri, come quello del Giubileo 2025, vuole riflettere la profonda religiosità di Antonio Casolino. L’obiettivo primario del Memorial è promuovere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport, nel ricordo di un uomo che ha rappresentato con passione e impegno i valori più autentici per la comunità termolese. L’evento è stato concepito per includere anche atleti con disabilità, con una dimostrazione prevista per i più giovani. Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna categoria, maschile e femminile, con distinzione tra agonisti e master, sia per la classifica generale che per le categorie d’età.

Gli organizzatori desiderano esprimere la loro gratitudine a tutti gli sponsor, il cui prezioso supporto finanziario è fondamentale per la realizzazione di questo evento significativo.