Nuoto in acque libere: emozioni e prestazioni di livello nel memorial “Antonio Casolino”

TERMOLI. Una giornata di grande sport e passione per il nuoto quella andata in scena sabato 26 luglio 2025, con l’evento organizzato da ASD Termoli Nuoto, che ha portato decine di atleti a sfidarsi nelle acque della costa molisana. Due le distanze in programma: la gara da 1825 metri, dedicata prevalentemente ai più giovani e alle categorie master, e quella da 3000 metri, che ha visto in acqua nuotatori esperti provenienti da diverse società del centro-sud.

Gara 1825 metri – Giovani protagonisti e dominio H2O SportNella distanza più breve, è l’H2O Sport di Campobasso a prendersi tutta la scena. A tagliare per primo il traguardo è Paolino Paolo, classe 2009, che ferma il cronometro a 21 minuti e 31 secondi, imponendosi con decisione. Alle sue spalle, staccato di appena 15 secondi, arriva Tucci Antonio (classe 2008), anche lui tesserato H2O, che precede di poco Graziani Francescopaolo, terzo con il tempo di 21:54. Quarta piazza per un altro giovane talento H2O, Rignanese Matteo (21:58), mentre a completare la top 5 è Scarpati Matteo, della Mille Sport San Salvo, unico master nei primi cinque, che chiude in 22:03.

Gara 3000 metri – Giampietro solitario, ma grande sfida per il podio Sui 3000 metri è Michele Giampietro a dettare il ritmo sin dall’inizio: l’atleta dell’H2O Sport, classe 1999, domina la prova con un ottimo tempo di 35 minuti e 12 secondi, lasciando il vuoto dietro di sé. In seconda posizione, con uno scarto di oltre 4 minuti, arriva Lorenzo Sarracco della Termoli Nuoto (39:16), che riesce a difendersi dalla rimonta di un sorprendente Giovanni Giovannini (Heaven Due SSD), classe 1967, primo della categoria M55, che chiude terzo in 39:24. A seguire un altro M55, Fortunato Colonnetta dell’H2O Sport (42:58), e Paolo De Palma (Peppe Lamberti N.C.), che completa la top 5 con 43:41.

Una giornata di sport e passione sul mare molisano

Le due gare si sono svolte in condizioni meteo favorevoli, con mare calmo e temperatura ideale, permettendo agli atleti di esprimersi al meglio. Grande partecipazione di pubblico lungo la costa e ottima l’organizzazione curata da ASD Termoli Nuoto, che ha saputo coniugare spirito competitivo e promozione del territorio.

La società H2O Sport conferma il suo momento d’oro, piazzando numerosi atleti nelle prime posizioni di entrambe le gare. Ma non sono mancati applausi anche per gli outsider, in particolare per gli atleti master che hanno dato prova di grande tenacia e preparazione.Una giornata da incorniciare per gli appassionati di nuoto in acque libere, con lo sguardo già rivolto alle prossime tappe estive del circuito.