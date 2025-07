Passi veloci e colpi precisi: lo sport che ‘rinasce’ a San Martino

San Martino in Pensilis sta vivendo una vera e propria rinascita sportiva, grazie all’entusiasmo e all’impegno di chi crede nel valore dello sport come motore di crescita personale e sociale. A raccontarlo è Nicola D’Abate, consigliere comunale e delegato allo sport, che da quando ha preso in mano questa delega si sta spendendo per far conoscere i successi e le passioni dei giovani atleti locali.

“Voglio mettere in luce i ragazzi che si impegnano, che portano in alto il nome di San Martino,” ci dice Nicola, “e far capire che qui lo sport non è solo un passatempo, ma un’opportunità vera.”

Tra i protagonisti c’è Costantino Montagna, talento emergente della Fuma Kickboxing, figlio d’arte e già pronto a farsi strada in competizioni anche internazionali, come un importante torneo in Turchia.

Ma non è l’unico nome a brillare: Catia Fusoni, portacolori della Daunia Running — una delle realtà più grandi e competitive della Puglia — ha appena conquistato un prestigioso secondo posto nella “Toccolana”, una corsa notturna di 10 km a Tocco da Casauria. Catia ha corso in 37 minuti e 41 secondi, sfiorando il podio a soli 35 secondi dalla campionessa Aurora Ermini, atleta nazionale juniores. Un risultato che fa ben sperare per il futuro.

E ancora, Leo Grassi, con una gara di altissimo livello, ha tagliato il traguardo in nona posizione, confermando il buon momento degli atleti locali.

Ma non ci sono solo questi nomi: Enzo Grassi, Marco Filippone e Donato Ballerino, anche loro attivi in altre società, danno il loro contributo con passione, dimostrando che lo sport a San Martino è una realtà viva e in crescita.

“Il mio desiderio è che sempre più giovani si avvicinino allo sport,” conclude Nicola, “perché è uno strumento che educa, unisce e fa crescere la comunità.”

E il progetto è in continuo divenire: presto nasceranno nuove società di tennis e pallavolo, e la squadra di calcio locale continua il suo cammino, per offrire a tutti possibilità di vivere lo sport con gioia e impegno.

San Martino in Pensilis non è mai stata così sportiva: è il momento di fare il tifo per i nostri ragazzi!

