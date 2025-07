Podio di categoria per Maurizio De Santis alla Maratona delle Dolomiti

TERMOLI. Ieri si è svolta la 38ª edizione della Maratona delle Dolomiti, una delle Granfondo più prestigiose al mondo, che anche quest’anno ha richiamato a Corvara in Badia 8.000 ciclisti da ogni angolo del globo. Un evento unico, non solo per la bellezza dei percorsi ma anche per il livello dei partecipanti, tra cui ex campioni del ciclismo mondiale come Miguel Indurain, Peter Sagan, Paolo Bettini, Vincenzo Nibali, Gianni Bugno, Fabio Aru e Daniel Oss, che hanno reso ancora più magica l’atmosfera alla partenza.

La Maratona delle Dolomiti offre tre percorsi di diversa difficoltà:

Lungo : 138 km, 4.230 m di dislivello

: 138 km, 4.230 m di dislivello Medio : 110 km, 3.150 m di dislivello

: 110 km, 3.150 m di dislivello Corto: 55 km, 1.750 m di dislivello

Tutti sono caratterizzati da salite iconiche e panorami mozzafiato come Passo Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Falzarego, Valparola e Mur del Gat.

Il Team De Santis Bike Store ha partecipato con Maurizio e Alessio De Santis, e la prestazione di Maurizio è stata semplicemente straordinaria. Nonostante viva a livello del mare e non sia abituato a pedalare oltre i 2.000 metri di altitudine – dove la ridotta quantità di ossigeno rende tutto più difficile – ha conquistato il podio nella sua categoria sul percorso Medio, registrando il miglior tempo della sua categoria nella salita del Mur del Gat, l’ultima e decisiva asperità della gara. Un risultato che dimostra tenacia, preparazione e cuore.

Sabato invece è stata anche la giornata dedicata ai giovani ciclisti con la Maratona For Kids, un evento non competitivo riservato ai bambini che, in sella alle loro MTB, hanno affrontato un percorso misto tra divertimento e prime emozioni su due ruote. Per i De Santis è stato bello assistere a questa scena. Un tuffo nel passato che gli ha ricordato quando anche loro, a quell’età, hanno scoperto la passione per questo sport.

Per il Team De Santis Bike Store, questa edizione resterà nel cuore non solo per il podio conquistato da Maurizio, ma anche per l’energia unica che solo un evento così sa regalare. “Un ringraziamento speciale ai partner tecnici e sponsor che sostengono il Team. Appuntamento confermato alla 39ª edizione!“.