Termoli Open Cup: i risultati della prima giornata

TERMOLI. Successo di partecipazione e spettacolo alla Termoli Open Cup: oltre 70 atleti in mare per i 3000 metri.

Oltre settanta atleti, mare calmo, entusiasmo e un’organizzazione impeccabile: questi gli ingredienti vincenti della Termoli Open Cup – 3000 metri, andata in scena sabato 5 luglio lungo la splendida costa molisana.

L’evento, valido per il circuito federale delle gare in acque libere FIN, ha visto la partecipazione di nuotatori provenienti da tutto il Centro-Sud Italia e oltre, suddivisi in categorie giovanili, agonistiche e master.

A tagliare per primo il traguardo assoluto è stato Davide Morganti (Esa Life), categoria Agonisti C, con un eccellente tempo di 41:03.1, seguito da Antonio Tucci (H2O Sport) e Federico Calzolato (Emmedue).

Ottime prestazioni anche tra i master over 40, 50 e 60, che hanno dimostrato grande spirito sportivo e tempi altamente competitivi. Particolarmente nutrita la partecipazione dei giovanissimi della categoria Ragazzi (14 anni), che hanno aperto la manifestazione con una gara brillante e combattuta.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e degli allenatori presenti, che hanno sottolineato sia l’alto livello tecnico della competizione sia la bellezza naturale del percorso, tracciato lungo il suggestivo lungomare nord di Termoli.

Michele Trombetta

Ecco i risultati della gara della prima giornata della Termoli Open Cup:

C – Categoria Agonisti Maschi

MORGANTI DAVIDE – Esa Life SSD – 41:03.1 – 4:38 TUCCI ANTONIO – H2O Sport CSD – 47:06.1 – 3:82 CANULLI CLAUDIO – SDS – 47:12.0 – 3:84

✅ C – Categoria Agonisti Femmine

MASOTTI ANGELICA – Esa Life SSD – 48:30.4 – 3:83

✅ M20 (Maschi 20-24)

PAPAGNI FRANCESCO – Onda Nuoto ASD – 1:00:10.8 – 2:90

✅ M25 (Maschi 25-29)

TRINCONI DANIELE – Emmedue SSD – 53:42.3 – 3:35

✅ M25 (Femmine 25-29)

SENSOLI SOFIA – H2O Teramo – 1:20:31.5 – 2:24

✅ M30 (Maschi 30-34)

CIPOLLA GIUSEPPE – Aquarius SSD – 54:25.2 – 3:31 LESTI GIAMPAOLO – Teramo Nuoto – 56:16.4 – 3:23 BARONE GIUSEPPE – Hidro Sport SSD ARL – 58:18.0 – 3:08

✅ M30 (Femmine 30-34)

TROVATO COSTANZA – Swim Team Abruzzo – 56:51.2 – 3:17

✅ M35 (Maschi 35-39)

MAURIZIO ROCCO – H2O Sport CSD – 47:56.0 – 3:81 MARIOTTI ALESSANDRO – Onda Nuoto ASD – 52:48.7 – 3:40 GALLINA MATTEO – Sportivamente Belluno SSD – 1:01:11.4 – 2:94

✅ M35 (Femmine 35-39)

TUFILI CHIARA – Mille Sport San Salvo – 1:03:55.3 – 2:81

✅ M40 (Maschi 40-44)

RICCI FRANCESCO – Aquarius SSD – 51:35.6 – 3:49 DI EMIDIO LUCA – Pool Nuoto ASD – 54:12.2 – 3:31

✅ M40 (Femmine 40-44)

VALPIANI SILVIA – Fanatik Team Forlì – 58:38.0 – 3:07 RAGUSI FABIO – — – 58:44.2 – 3:06 MESULELLA PAOLO – Onda Nuoto ASD – 59:16.6 – 3:03 MORGANTE MONICA – Club L’Aquila Nuoto – 1:03:44.4 – 2:82

Ritirato:

FERRARA STEFANO – S.G.T. Sport SSD

✅ M45 (Maschi 45-49)

PUCCI MANUEL – Pool Nuoto ASD – 53:11.6 – 3:34 DI CIINTO FABIO – S.G.T. Sport SSD – 54:58.2 – 3:23 DALLE NOGARE MARCO – Fanatik Team Forlì – 55:20.4 – 3:21 DAMIANO CRISTINA – — – 55:42.0 – 3:19 CIAMPAGLIA MARGHERITA – — – 57:48.2 – 3:07 DI GREGORIO MATTEO – S.G.T. Sport SSD – 58:05.6 – 3:06 MARRA ALFREDO – H2O Sport CSD – 59:12.3 – 3:00 NARDELLI SIMONA – Fanatik Team Forlì – 1:01:31.5 – 2:93

Ritirato:

LAVALLE SAVERIO – Termoli Nuoto

✅ M50 (Maschi 50-54)

GIAQUINTA FABRIZIO – Swim For Passion ASD – 48:01.0 – 3:75 DILONARDO ENRICO – Aquarius SSD – 52:20.1 – 3:31 VIOLA GIOVANNI – Fanatik Team Forlì – 56:12.3 – 3:09 LODISERTO ANTONIO MICHELE – Aquarius SSD – 58:44.3 – 2:98

✅ M50 (Femmine 50-54)

DAMIANO AMALIA – Emmedue SSD – 1:01:40.2 – 2:92 IACUOTTI ERMANUEL – Swimforgan ASD – 1:03:51.3 – 2:84

✅ M55 (Maschi 55-59)

PANTIERI FABIO – Fanatik Team Forlì – 52:16.4 – 3:44 BISSI GIANNI – Fanatik Team Forlì – 57:49.5 – 3:11 FANTINI GOFFREDO – Fanatik Team Forlì – 57:49.5 – 3:11 D’ABRAMO VALERIO – H2O Sport CSD – 1:01:16.9 – 2:94

✅ M60 (Maschi 60-64)

SANTUCCI GIUSEPPE MASSIMO – Icos Sporting Club – 1:12:21.6 – 2:49 PILOTTI STEFANO – Endas Nuoto Ravenna – 1:13:16.4 – 2:45 BONETTI ALESSANDRO – Fanatik Team Forlì – 1:31:43.7 – 1:96

✅ M65 (Maschi 65-69)

CARUSO ALFREDO ARMANDO – H2O Sport CSD – 1:22:27.2 – 2:17

✅ R – Categoria Ragazzi (Agonisti)

BARISCIANO DELIA – Emmedue SSD – 41:33.0 – 4:33 TARQUINI ALICE – Pinguino Nuoto Avezzano – 43:10.4 – 4:15 MARRA FRANCESCO – Hidro Sport SSD ARL – 45:02.0 – 3:99 FOSCA PASQUALE – Pinguino Nuoto Avezzano – 45:05.1 – 3:98 RASPASIELLI FEDERICO – Esa Life SSD – 45:46.3 – 3:92 STANISCIA JACOPO – — – 46:04.2 – 3:89 DE LENA JACOPO – H2O Sport CSD – 46:15.9 – 3:87 CICCARELLI FRANCESCO – Hidro Sport SSD ARL – 46:56.4 – 3:81 FASCIANO FRANCESCO – Hidro Sport SSD ARL – 47:24.5 – 3:75 STELIS FILIPPO – — – 50:55.5 – 3:53 SEDEIALELLI GIUSEPPE – Hidro Sport SSD ARL – 51:19.2 – 3:50 MONTANARI JACOPO – Hidro Sport SSD ARL – 54:46.9 – 3:28 CONTE NOEMI – — – 56:46.6 – 3:17

Ritirato: