“Termoli Squad” sfiora il podio nel triathlon off-road di Scanno

SCANNO. Tra sentieri impervi, salite vertiginose, acque gelide e discese tecniche, la TERMOLI SQUAD ha scritto una pagina memorabile all’edizione 2025 dello XTERRA Italy Scanno, una delle gare più estenuanti e spettacolari del circuito internazionale di triathlon cross. Il team molisano, composto da Rocco Maurizio per la frazione nuoto, Stefano De Angelis per il tratto in mountain bike e Alessandro Mariotti per il trail finale, ha completato la prova staffetta in 3h08’42”, conquistando un prestigioso 4° posto nella categoria RELAY e l’11ª posizione assoluta tra oltre 250 partecipanti, individuali e a squadre.

Un risultato che brilla per determinazione e tecnica, considerando che il podio è sfumato per appena 1 minuto e 6 secondi rispetto alla squadra “BRIGANTI 1”, terza classificata con 3h07’36”.

La gara ha preso il via con la frazione nuoto di 1,5 km, affidata a Rocco Maurizio, che ha chiuso in 25’55”, risultando tra i migliori nuotatori della staffetta. Dopo circa 400 metri di corsa per raggiungere la zona cambio, ha passato il testimone a Stefano De Angelis, protagonista dei 30 km in mountain bike, chiusi con il tempo di 1h44’24” su un percorso tecnico e insidioso. In chiusura, Alessandro Mariotti ha affrontato la frazione di trail running da 10 km, completata in 56’55”, tempo che include le transizioni, superando diversi team nell’ultima parte di gara.

«Siamo partiti con l’obiettivo di divertirci e metterci alla prova. Tornare a casa con un quarto posto assoluto e a un soffio dal podio, in una gara così tecnica e selettiva, è motivo di grande orgoglio per tutti noi», ha dichiarato Mariotti, ultimo frazionista del team. «Per me, che ho partecipato anche nel 2023 e 2024 da individuale, è stato emozionante affrontare il percorso con una squadra compatta e affiatata. È un evento unico, che ogni anno ti mette alla prova fisicamente e mentalmente».

Con questo risultato, la TERMOLI SQUAD dimostra che anche una realtà locale può competere alla pari con squadre di livello nazionale e internazionale. Se il 2025 ha segnato la consacrazione, il 2026 potrebbe essere l’anno della rivincita.