Air basket Italiangas Termoli: Matteo Grimaldi confermato per il terzo anno di fila

TERMOLI. L’Air Basket Italiangas Termoli annuncia il rinnovo con Matteo Grimaldi, ragazzo speciale che, per il terzo anno consecutivo, farà parte della grande famiglia bianco-blu. Grande soddisfazione in casa del sodalizio adriatico, con Grimaldi che non ha esitato un attimo a dire “sì” alla proposta di riconferma. Queste le parole dell’atleta:

“Sono molto felice del rinnovo e di ritrovare un vecchio compagno di squadra come Sergio. Non vedo l’ora di tornare a lottare per questi colori, con il supporto dei nostri fantastici tifosi… Vi aspetto tutti al Palasabetta!”