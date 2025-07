Antonio Matera “firma”, conferma importante per l’Air basket Italiangas Termoli

TERMOLI. L’Air Basket Italiangas Termoli pronta alla sfida della Serie B Interregionale: entusiasmo, ambizione e conferme importanti.

Con grande determinazione e un’ambizione rinnovata, l’Air Basket Italiangas Termoli ufficializza la propria partecipazione al campionato nazionale di Serie B Interregionale 2025-2026, inserita nel Girone D della Conference Centro, uno dei raggruppamenti più competitivi dell’intera categoria.

Il girone sarà composto da 15 formazioni provenienti da sei regioni (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia), offrendo così una straordinaria occasione di crescita sportiva, organizzativa e territoriale. Si tratta di un vero e proprio banco di prova per il club molisano, che affronterà realtà storiche e consolidate della pallacanestro italiana.

L’obiettivo dell’AIR Basket è chiaro: affrontare ogni partita con spirito competitivo, massimo rispetto per gli avversari e la volontà di dimostrare il proprio valore in un contesto così stimolante. A guidare la squadra sarà ancora coach Gigi Marinelli, riconfermato alla guida tecnica per la nuova stagione. Il coach, punto di riferimento dentro e fuori dal parquet, sta lavorando insieme allo staff alla definizione di un roster competitivo, equilibrato tra esperienza, gioventù e fame di vittorie.

Tra le certezze che accompagneranno il cammino della squadra, c’è anche una conferma fondamentale: Antonio Matera vestirà ancora la maglia bianco-blu per il secondo anno consecutivo. Dopo un’ottima stagione, in cui si è rivelato uno dei protagonisti assoluti, il giocatore ha scelto di proseguire il proprio percorso con la squadra termolese.

Queste le sue parole al momento della firma:

“Sono davvero felice di tornare a Termoli, dove lo scorso anno mi sono sentito subito a casa, grazie allo staff, alla dirigenza e ai tifosi. Ringrazio la società per la fiducia che continua a dimostrarmi. Per questa nuova stagione spero di fare ancora meglio, sia a livello personale che di squadra. Come sempre darò il massimo per raggiungere gli obiettivi e rendere orgogliosi i nostri sostenitori. A presto, Termoli!”

L’Air Basket guarda dunque alla nuova stagione con entusiasmo e concretezza, consapevole delle difficoltà ma decisa a farsi valere. La partecipazione alla Serie B Interregionale rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche il frutto di un progetto serio, costruito nel tempo, che punta a consolidare il ruolo di Termoli nel panorama cestistico nazionale.

Le squadre del Girone D della Conference Centro:

Amatori Pescara

Vigor Matelica

Pallacanestro Senigallia

Virtus Civitanova

Bramante Pesaro

Pallacanestro Recanati

Attila Porto Recanati

Pallacanestro Jesi

AIR Basket ITALIANGAS Termoli

Canusium Basket

Vasto Basket

Lions Bisceglie

Basket Forlimpopoli

Basket Gualdo Tadino

Valdiceppo Basket Perugia

Il PalaSabetta è pronto a diventare un fortino inespugnabile. La palla a due si avvicina. La Serie B può cominciare.