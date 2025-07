Selezioni di giovani cestisti con Air basket Italiangas e MBY Termoli

TERMOLI. L’Air Basket Italiangas Termoli, in collaborazione con Molise Basket Young Termoli, è lieta di annunciare ufficialmente l’apertura delle selezioni per la stagione sportiva 2025/2026. Questa è un’opportunità unica per i giovani atleti di Termoli e dintorni di unirsi a due delle squadre più rappresentative della regione e di crescere sia sul piano tecnico che umano.

Chi può partecipare?

Tutti i ragazzi nati tra il 2007 e il 2014 sono invitati a partecipare alle selezioni. Non è richiesta alcuna esperienza precedente nel basket, poiché il nostro obiettivo è quello di fornire un percorso formativo completo e di supporto per aiutare i giovani atleti a raggiungere il loro pieno potenziale.

Dettagli degli allenamenti

Luogo: PalaSabetta – Termoli, struttura moderna e attrezzata per garantire allenamenti di alta qualità.

Date:

4 luglio 2025, ore 18:30

7 luglio 2025, ore 18:30

Campionati previsti

Under 19 Gold: campionato di alto livello per atleti più esperti.

Under 17 Gold: campionato di alto livello per giovani atleti promettenti.

Under 15 Silver: campionato di sviluppo per atleti in crescita.

Under 13 Regionale: campionato di base per i più giovani.

Staff tecnico

Gli allenamenti saranno diretti da Coach Gigi Marinelli, allenatore esperto con una lunga esperienza nel basket giovanile, affiancato da uno staff tecnico congiunto di Air Basket e MB Young Termoli. Il nostro staff è composto da professionisti qualificati e appassionati che si impegnano a fornire un ambiente di allenamento sicuro e stimolante.

Contatti

Telefono: 345 3543523

Email: mby@alice.it

Unisciti a noi!

Vi aspettiamo per vivere insieme una nuova stagione di sport, crescita e passione per il basket. Non perdere l’opportunità di far parte di una squadra dinamica e di crescere come atleta e come persona. Siamo entusiasti di incontrare i nuovi talenti e di lavorare insieme per raggiungere grandi risultati!