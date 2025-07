Un graditissimo ritorno in casa Air Basket Italiangas: Sergio Rupil

TERMOLI. «Un graditissimo ritorno in casa Air Basket Italiangas!» Lo annuncia la dirigenza dell’Air basket Italiangas Termoli.

«Nella nostra splendida cittadina adriatica torna Sergio Rupil, atleta già protagonista a Termoli e amato non solo per le sue straordinarie qualità tecniche, ma anche per le sue doti umane e per il forte senso di appartenenza ai nostri colori bianco-blu.

Un ritorno che profuma di casa, di emozioni vissute e di nuove sfide da affrontare insieme.Queste le sue prime parole, che ci riempiono d’orgoglio e caricano di entusiasmo tutta la squadra e la tifoseria:

“Quando ho ricevuto la proposta di entrare a far parte della squadra per questa stagione, non ci ho pensato due volte… è un posto dove mi sono sentito a casa e sono contento di essere di nuovo parte della famiglia. Darò il 110% per portare l’Air Basket Italiangas il più alto possibile!”

Bentornato, Sergio!

Non vediamo l’ora di rivederti in campo con la grinta e il cuore che ti contraddistinguono.

Insieme, più forti che mai, verso nuovi traguardi!»