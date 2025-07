Colarelli torna in campo: prolungato il contratto con il Termoli Calcio

TERMOLI. La società Termoli Calcio 1920 comunica che il giocatore Pierpaolo Colarelli ha firmato un prolungamento di contratto con la squadra giallorossa.

Rinnovata la fiducia verso un ragazzo che, nella scorsa stagione, è stato molto sfortunato: nel suo momento migliore ha subito un grave infortunio, con conseguente operazione al ginocchio, che lo ha costretto a concludere anzitempo la stagione.

È stato davvero un peccato, per lui e naturalmente per il Termoli stesso, che si è dovuto privare di un giovane talento. Con le sue strappate in velocità, spesso riusciva a mettere i compagni in condizione di segnare, quando non ci pensava direttamente lui stesso a fare gol.

Questo attestato di fiducia da parte della società è uno stimolo importante per lui, per la squadra e per l’allenatore Fulvio D’Adderio, che avrà a disposizione un giovane calciatore di sicuro affidamento.

Bentornato in gruppo, Pierpaolo!

Michele Trombetta