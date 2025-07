Dal fallimento al sogno: con Running with the wolves l’epopea del Campobasso Fc diventa un serie negli Usa

CAMPOBASSO. Da un fallimento annunciato a un sogno che attraversa l’oceano. La storia del Campobasso FC — fatta di rinascita, passione e promesse mantenute — diventa ora una serie televisiva internazionale. Quattro episodi per raccontare, al mondo intero, come una squadra condannata all’oblio sia riuscita a risorgere due volte in due anni, tornando nel calcio professionistico e conquistando cuori da ogni angolo del globo.

Il titolo è di quelli che evocano forza e destino: “Running with the Wolves”. Andrà in onda in prima serata su ESPN il 29 luglio 2025 alle 19:00 ET (01:00 del 30 luglio in Italia), con i successivi episodi trasmessi alle 20:00 ET lo stesso giorno e dalle 19:00 alle 21:00 ET il 31 luglio. La serie sarà poi disponibile anche sulle piattaforme streaming di Disney.

Il calcio era finito. Poi è arrivata l’America.

Tutto comincia nell’estate del 2022, quando il calcio a Campobasso sembrava destinato a spegnersi. A dieci giorni dall’inizio della stagione, una sentenza della Federazione Italiana costringeva i Lupi a ripartire dall’Eccellenza, il quinto livello del calcio dilettantistico. Era la fine. O almeno così sembrava.

Poi, il colpo di scena. Un gruppo di imprenditori americani, con legami profondi con il Molise, decide di acquistare la società e tentare l’impossibile: riportare il calcio professionistico in una terra che vive e respira pallone come poche altre.

Quello che ne è seguito è molto più di una cavalcata sportiva: è stato un atto d’amore, una dimostrazione di fede, un romanzo scritto a colpi di sacrificio, identità e coraggio.

Due promozioni, un solo cuore

La stagione 2022/23 si chiude con la promozione in Serie D all’ultima giornata, in un campionato al cardiopalma. L’anno successivo, quando i pronostici suggerivano prudenza, il Campobasso sorprende ancora: dopo un inizio in salita, il club inanella una serie di scelte coraggiose e conquista una seconda promozione consecutiva. Per la prima volta nei suoi 105 anni di storia, il Campobasso FC torna tra i professionisti a tempo di record.

Dalla curva agli schermi del mondo

A rendere possibile questo racconto televisivo è Disney, attraverso il suo colosso sportivo ESPN, con un progetto che porta la firma, tra gli altri, di Kelly Ripa e Mark Consuelos, partner della proprietà e protagonisti nell’ideazione della serie.

“La storia del Campobasso è la prova che i miracoli esistono, e che quando si uniscono tifosi e proprietari mossi da un sogno comune, tutto diventa possibile”, ha dichiarato Matt Rizzetta, presidente del club. “Un grazie ai nostri partner Kelly e Mark, che sono stati fondamentali nella realizzazione di questa serie TV, e ovviamente a tutta la nostra famiglia proprietaria, che ha creduto profondamente nella nostra visione fin dal primo giorno. Campobasso non è semplicemente una squadra di calcio: è una piattaforma che rappresenta le speranze e i sogni che vivono dentro ciascuno di noi. Siamo entusiasti di poter offrire al pubblico televisivo mondiale uno sguardo su cosa ha significato dare vita a questa visione e su tutti i sacrifici fatti lungo il percorso .”

Una storia che appartiene a tutti

“Running with the Wolves” non è soltanto la cronaca di due stagioni da record. È una dichiarazione d’amore per il calcio, un inno alla resilienza, una finestra aperta su una delle curve più calde d’Italia, su una città che non si arrende e su una squadra che ha trasformato la propria caduta nel trampolino per un volo globale.

Nel silenzio dello stadio deserto, quando tutto sembrava perduto, c’era chi sognava ancora. Ora quel sogno si vede. E si sente. In tutto il mondo.