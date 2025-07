TERMOLI. Prosegue l’opera di rafforzamento della rosa giallorossa del Fcd Termoli Calcio 1920, in vista del terzo campionato consecutivo di serie D. La società di patron Nicola Cesare comunica di aver raggiunto un accordo con il portiere classe 2006 Gerardo Iannaccone. Per lui già 22 presenze in Serie D, di cui 9 clean sheet, maturate tra Ischia e FC Francavilla.