Il Termoli Calcio rafforza il centrocampo: arriva Winston Razel Ceesay

TERMOLI. Il Termoli 1920 annuncia con soddisfazione l’ingaggio di Winston Razel Ceesay, centrocampista classe 2000 che va ad arricchire la rosa a disposizione dello staff tecnico in vista della prossima stagione sportiva.

Ceesay porta con sé un’esperienza significativa maturata in Serie D e Serie C, con ben 115 presenze in Serie D indossando le maglie di Troina, Licata, Rotonda e Trapani. A queste si aggiungono 31 presenze tra Serie D e Serie C con il Brindisi, nelle quali ha contribuito con 4 reti e 3 assist, dimostrando qualità e capacità di incidere nella manovra offensiva.

L’arrivo di Ceesay rappresenta un tassello importante nel progetto sportivo del Termoli, che punta a costruire una squadra competitiva e solida, capace di lottare con determinazione nel campionato che lo attende. Il centrocampista gambiano, noto per la sua tecnica e visione di gioco, si unisce così a un gruppo già motivato e pronto a rilanciarsi dopo la pausa estiva.

Il club esprime grande entusiasmo per questo innesto e augura al giocatore un buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

READY TO RESTART!