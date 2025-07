In casacca giallorossa anche Martinez e Romano

TERMOLI. Altri due nuovi innesti nella rosa del Termoli calcio 1920. Accordi raggiunti con Tomas Basualdo Martinez e Giacomo Romano.

Marinez è un centrocampista classe 1995. Per lui già 120 presenze in Serie D, 6 gol e 6 assist con le maglie di Paternò, Vibonese, Manfredonia, Budoni, Nocerina e Matera, oltre ad esperienze in Serie D spagnola con la maglia di Estudiantes de Murcia e Serie C argentina con Gimnasia y Tiro de Salta e CD Torrevieja.

Romano è un attaccante classe 1993. Per lui già 340 presenze in Serie D e ben 91 gol messi a segno con le maglie di Pomigliano (vittoria di una Coppa Italia Serie D) e Pineto (vittoria Playoff).