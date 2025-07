Primi segnali concreti dal mercato giallorosso: conferme, nuovi arrivi e una strategia ben definita

TERMOLI. La FCD Termoli Calcio 1920 comincia finalmente a dare segnali di vita sul fronte del calciomercato. Dopo la conferma di Pierpaolo Colarelli, è arrivata anche quella dell’esterno classe 2007 Andrea Tracchia, protagonista già di 31 presenze in Serie D con la maglia giallorossa. Un segnale importante di continuità, soprattutto considerando l’età del ragazzo e il percorso di crescita che ha davanti. Ma la notizia più rilevante degli ultimi giorni è senz’altro l’arrivo di Giordano Bariggia, attaccante classe 2000, già forte di 50 presenze e 10 gol in Serie D con squadre come Giulianova, Reggiana, Foligno, Sangiustese e Sasso Marconi. Nella scorsa stagione si è laureato capocannoniere del girone di Eccellenza Marche, segnando 16 reti in 28 partite con l’Urbino Calcio.

Un colpo di spessore per la categoria. Oggi, a conferma che la società non è affatto immobile, anzi, arriva un’altra importante notizia: la riconferma di Rosario Cancello, attaccante classe 2002, che ha già collezionato 30 presenze con il Termoli e messo a segno 6 gol. Il ragazzo resterà a disposizione di Fulvio D’Adderio, nuovo tecnico dei giallorossi. Naturalmente, ci sono anche delle uscite da registrare: il giovane difensore centrale Maryan Hutsol, che in molti vedevano come potenziale nuovo capitano, è stato ceduto al Real Aversa. Inoltre, non è stato rinnovato il contratto del vecchio capitano Pietro Sicignano, che lascia quindi ufficialmente il club.

È piuttosto evidente la strategia che sta seguendo la società: rafforzare la squadra senza alimentare false illusioni tra i tifosi su improbabili colpi da top player. Le risorse economiche sono limitate, ma ciò non vuol dire che non si possa costruire un gruppo competitivo. Pino De Filippis, direttore sportivo navigato e abile nel muoversi anche con budget ridotti, ha già dimostrato in passato — proprio a Termoli, nella gestione Nicola Cesare — di saper creare squadre solide, ben amalgamate e, soprattutto, vincenti. Quello fu l’ultimo “grande Termoli”, quello che sfiorò anche la promozione in Serie C. Ecco perché oggi si può guardare con fiducia al lavoro che si sta svolgendo.

Il Termoli non sarà un club ricco, ma ha dimostrato di sapere come fare calcio anche con mezzi limitati. L’importante è che le (poche) “riserve aurifere” vengano gestite con intelligenza. E al momento, di materia grigia, in casa giallorossa non pare ci sia carenza. Dunque, aspettiamoci una “pillola di mercato” al giorno. Perché De Filippis è un fine stratega, uno che le carte buone non le cala tutte subito. Preferisce giocarsele con calma, una alla volta, come sanno fare i veri esperti. Il gioco è appena iniziato, e il Termoli è al tavolo.

Michele Trombetta