“Termoli 1920”: il nuovo inno ufficiale giallorosso

TERMOLI. In anteprima esclusiva per Termolionline, vi presentiamo il nuovo inno ufficiale dell’F.C.D. Termoli Calcio 1920. Un brano che porta con sé il calore della Curva Marco Guida, la passione giallorossa e – se ci permettete – anche un pizzico del nostro giornale.

L’autore è un figlio di Termoli che da oltre 60 anni vive a Milano, ma che “Mazz’ du’ Castill’ ce l’ha sempre stampato sul petto, dalla parte del cuore: Mario Leny, all’anagrafe Mario Lenino Di Nunno. Grazie alla collaborazione con amici musicisti di grande livello milanesi e agli spunti offerti proprio dai ragazzi della Curva, Mario ha composto, arrangiato e inciso quello che si candida a diventare il nuovo inno da stadio del Termoli Calcio.

Un brano travolgente, ritmato, da cantare a squarciagola allo stadio Cannarsa, pronto a dare la carica alla squadra giallorossa. Ma non è tutto: questo è solo l’ennesimo regalo di Mario Leny alla sua città del cuore. Da Milano, ha saputo diventare una sorta di ambasciatore della “termolesità”, coinvolgendo personaggi del mondo dello spettacolo e della musica.

Grazie a lui, Franco Oppini (ex Gatti di Vicolo Miracoli) ci ha fatto gli auguri di Natale in perfetto dialetto termolese. E ancora: la storica vocalist di Mia Martini e Loredana Bertè, la potente voce di Aida Cooper, l’energia di Pino Scotto, e persino il grande musicista Ubi Molinari – che oggi sceglie Termoli per le sue vacanze.



A partire da settembre, questo inno accompagnerà le gesta del Termoli allo stadio. Imparatelo, condividetelo e… preparatevi a cantarlo tutti insieme!

Forza Termoli, sempre!