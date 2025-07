Termoli Calcio, mercato infuocato: la rosa si rinforza sempre di più

TERMOLI. In casa giallorossa il mercato non conosce soste. Ogni giorno fioccano nuovi arrivi, tanto che è difficile metabolizzare gli acquisti di ieri che già oggi arriva un’altra raffica di novità. Altro che chi diceva che il Termoli non comprava nessuno: la società continua a rinforzare la rosa a ritmo serrato.

La FCD Termoli Calcio 1920 ha ufficializzato oggi l’arrivo di un nuovo centrale difensivo, classe 2000, con un curriculum già di tutto rispetto: 135 presenze in Serie D con le maglie di Castrovillari, Gozzano, Acireale, Prato, Gelbison, Brindisi, Licata e Trapani. Per lui anche 2 gol, 3 assist e ben 3 partecipazioni ai playoff di Serie D, con una promozione sfiorata e una vinta proprio con la maglia del Trapani.

Ma non finisce qui: la società ha chiuso anche per Maximiliano Giandomenico, terzino destro classe 2003, utilizzabile anche come quinto di centrocampo. Nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze in Eccellenza con il Casalbordino, impreziosite da 5 assist, e ha debuttato in Serie D con l’Aprilia.

Adesso arriva il weekend… si prenderanno una pausa in casa Termoli? Difficile a dirsi, perché con questo ritmo, il mercato giallorosso sembra non dormire mai.