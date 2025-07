Termoli Calcio, si riparte: lunedì 28 luglio il via alla stagione 2025/26 con mister Fulvio D’Adderio

TERMOLI. Ci siamo, domani, lunedì 28 luglio alle ore 17, allo stadio “Gino Cannarsa”, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione agonistica 2025/26 dell’F.C.D. Termoli Calcio, che affronterà ancora una volta il campionato di Serie D. Il primo atto sarà il raduno della squadra giallorossa, agli ordini del nuovo tecnico, il molisano Fulvio D’Adderio, che insieme alla dirigenza accoglierà vecchi e nuovi volti pronti a indossare la maglia del Termoli.

Dopo la salvezza conquistata in extremis all’ultima giornata della scorsa stagione, il club punta a vivere un’annata più serena, senza gli affanni delle recenti stagioni. L’obiettivo, pur restando la permanenza nella categoria, è ora quello di centrarlo con maggiore tranquillità e – perché no – togliersi anche qualche soddisfazione in più.

Le premesse sembrano incoraggianti, soprattutto alla luce della campagna acquisti portata avanti con intelligenza e lungimiranza dal direttore sportivo Pino De Filippis. Sono arrivati diversi nuovi innesti, ci sono state conferme importanti, ma anche addii pesanti come quelli di Pietro Sicignano e Maryan Hutsol. Il mercato però ha provato a colmare queste partenze con elementi motivati e pronti a dare il massimo.

Come sempre, sarà il campo a parlare. Ora è il momento di dare il benvenuto ai protagonisti della nuova stagione.

Ecco i convocati per il raduno di lunedì allo stadio Cannarsa:

PORTIERI:

Gerardo Iannaccone, Matteo Giangregorio, Cristiano Torti.

DIFENSORI:

Daniel Hysaj, Andrea Tracchia, Filippo Magnani, Francesco Toffolo, Diego De Risio, Gianmarco Antonacci, Maximiliano Giandomenico, Bruno De Pace, Pietro Salvi, Mirco Biguzzi, Valerio Buttari.

CENTROCAMPISTI:

Pierpaolo Colarelli, Christian Galdo, Mohamed Thiane, Michele Colabella, Wiston Razel Ceesay, Simone Centro, Tomas B. Martinez, Alessandro Caruso.

ATTACCANTI:

Giordano Bardeggia, Rosario Cancello, Giacomo Romano, Michele Iacovetta.

Allenatore:

Fulvio D’Adderio.