Acconto Tari: approvate liste di carico, tariffe invariate

TERMOLI. La Città di Termoli compie un passo significativo nella gestione delle proprie finanze e dei servizi essenziali con l’approvazione del ruolo per la riscossione in acconto della Tari (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2025. La Determinazione Dirigenziale n. 101 del 3 luglio 2025 stabilisce un importo complessivo di € 5.817.050,07 come acconto, pari all’80% della tariffa applicata nell’anno precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13, comma 15 ter della Legge 201/2011. Questa imposta, istituita dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013, è destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , e sebbene l’Imposta Unica Comunale (IUC) sia stata abolita dal 2020, la Tari è rimasta l’unica componente ancora in vigore.

I dettagli dell’importo accertato, basati sulla composizione delle denunce attuali, mostrano una suddivisione precisa: l’importo fisso ammonta a € 2.006.041,30, quello variabile a € 3.964.333,23, per un sub-totale di € 5.970.374,53. A questo si sottraggono riduzioni da regolamento per € 153.324,46, portando l’entrata tariffaria a € 5.817.050,07. A tale somma si aggiungono l’addizionale provinciale di € 290.864,82, la componente UR1a di € 15,53 e la componente UR2a di € 232,98, con un arrotondamento di € 2,40, per un importo netto totale del ruolo di € 6.108.165,80. Considerando le compensazioni e gli sgravi sugli avvisi per € 2.985,80, l’importo finale degli avvisi di pagamento ammonta a € 6.105.180,00.

La determinazione non si limita all’accertamento dell’entrata, ma include anche l’impegno di spesa per le componenti perequative stabilite dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che dal 2024 devono essere applicate. In particolare, vengono accertati € 15,53 per la componente UR1, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti (€ 0,10 per utenza) , e € 232,98 per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (€ 1,50 per utenza). Questi importi saranno imputati al capitolo PEG 3988 del bilancio finanziario 2025/2027, denominato “COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA”.

Per la gestione ordinaria e la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, il Comune di Termoli si avvale della società ICA-Imposte Comunali ed Affini S.p.A. (in precedenza ICA-Creset). I costi a carico dell’Ente per tale servizio includono un aggio pari all’1,975% per la gestione ordinaria della IUC e all’1,185% per la riscossione ordinaria, per un totale del 3,16%. Per l’anno 2025, è stato impegnato un importo di € 136.000,00 per le “Spese riscossione tributi comunali” relative all’aggio sugli incassi TARI.

La decisione si fonda su una serie di delibere fondamentali, tra cui l’approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di previsione 2025/2027 (Delibere C.C. n. 101 e 102 del 30/12/2024) , il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 (Delibera G.C. n. 14 del 23/01/2025) , e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027 (Delibera G.C. n. 78 del 21/03/2025). Si fa inoltre riferimento al nuovo Regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/05/2023 e alle sue successive modifiche. Le tariffe applicate per l’acconto 2025 sono quelle del 2024, con la previsione di un conguaglio futuro.