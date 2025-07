Addio a un uomo generoso e benvoluto da tutti, lunedì in cattedrale a Larino i funerali di Tony Vincelli

LARINO. Come avvenuto per Mario Volpe, l’altro 54enne coinvolto nell’incidente costatogli la vita, lo scorso 25 giugno, anche per Tony Vincelli subito restituzione del feretro alla famiglia, che ne celebrerà domani pomeriggio, in Cattedrale, a Larino, alle 17, i funerali.

Ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione a Campobasso, ha lottato per settimane, ma il suo cuore si è arreso. La notizia ha lasciato sgomente le comunità frentana e guglionesana, dove Tony aveva vissuto per anni con la sua famiglia ed era benvoluto da tutti.

Era un uomo generoso, presente, profondamente legato alla sua famiglia e al territorio. Lascia tre figli – Noemi, Davide e Vittorio – e un dolore immenso tra chi lo ha conosciuto. I social, già nelle prime ore dopo la notizia, sono stati invasi da messaggi di cordoglio e incredulità: commenti carichi di affetto, ma anche di sgomento per una perdita che sembra davvero impossibile da accettare.

Tony era molto più di un padre e di un amico, era un uomo di passioni e impegno. Per anni ha praticato la speleologia, scelta non comune ma che lo rappresentava pienamente: andare a fondo, esplorare, mettersi alla prova. Ma è stato anche il “Babbo Natale in teleferica”, il volontario che a Natale o alla Befana, regalava meraviglia ai bambini non solo di Guglionesi ma anche dei paesi limitrofi, calandosi dall’alto, sospeso tra cielo e piazza, con un sorriso e un sacco pieno di sogni.

Era parte viva di un tessuto sociale fatto di volontariato, generosità e presenza concreta. Oggi, quel tessuto si strappa, lasciando spazio a un silenzio denso di tristezza, ma anche alla gratitudine per tutto ciò che Tony ha rappresentato.

Il ricordo di Tony resta tra le luci di Natale, tra i sorrisi dei bambini, tra le rocce delle grotte che tanto amava. Ma soprattutto, nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.