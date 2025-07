Addio a una bandiera del Termoli calcio: Gabriele Primiano, il mitico “Scherzotti”

TERMOLI. Negli anni siamo stati lieti di dedicargli gli auguri della sua amatissima famiglia, che lo adorava. Si è spento Gabriele Primiano, il mitico “Scherzotti” dell’Us Termoli 1920 negli anni Ottanta.

Un’altra notizia dolorosa ha scosso la nostra comunità questa mattina. È venuto a mancare prematuramente un caro amico, un uomo gentile e un grande ex calciatore, che ha indossato con orgoglio la gloriosa maglia giallorossa dell’allora U.S. Termoli.

Parliamo di Gabriele Primiano, uno di quei giocatori che hanno lasciato un segno — letteralmente — sul campo di gioco, grazie alle sue indimenticabili sgroppate lungo la fascia. Terzino fluidificante ante litteram, aveva fatto sua quella porzione di campo, spingendo con grinta, tecnica e generosità, partita dopo partita.

Negli anni Settanta e Ottanta a Termoli si respirava un’aria diversa attorno al calcio cittadino: più passione, più senso d’appartenenza, più amore per la maglia. Gabriele era uno degli emblemi di quel periodo: incarnava l’identità termolese oggi sempre più rara, se non del tutto scomparsa, nel panorama calcistico locale.

Negli ultimi anni ha affrontato con straordinario coraggio una malattia grave, che lo ha colpito all’improvviso. Ma da combattente grintoso qual era — sui campi come nella vita — non si è mai arreso. Anche nei momenti più difficili, ha continuato a sorridere, a lottare e a salutare con cordialità e simpatia chiunque incontrasse.

“Mister Simpatia”, così lo ricordiamo tutti, con quel sorriso aperto e autentico che non ha mai smesso di regalarci, nemmeno quando la vita gli ha presentato il conto più duro.

Gabriele ci mancherà come calciatore, ma ancor di più come uomo e come amico. Il calcio lo ha divertito, ma anche il calcio si è divertito grazie a lui.

Ciao Gabrie’, che il terreno su cui camminerai ora sia meno impervio di quello che ti ha riservato questa vita terrena.

Alla moglie Rossella, ai figli Giovanni e Luca, e a tutti i familiari, va l’abbraccio commosso della nostra redazione e di tutta la comunità sportiva termolese.

I funerali si terranno venerdì 11 luglio alle ore 10, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli, a Termoli.