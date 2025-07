Al via il Posidonia Festival alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Tutto è pronto alle Isole Tremiti per la 4^ edizione del Posidonia Festival, in programma dal 20 al 25 luglio 2025. È il primo Ecofestival internazionale dedicato alla Natura e al Turismo Sostenibile della Puglia, organizzato nell’Amp Isole Tremiti; un evento pensato per far conoscere le pratiche che promuovono la protezione della Posidonia oceanica, fondamentale per l’ambiente naturale e un’opportunità di sviluppo sostenibile per ambiente e turismo.

Il festival è un laboratorio di studio e confronto per il settore turistico, che unisce in modo innovativo il mondo dell’ecologia e della ricerca scientifica. Sei giorni dedicati a cultura, educazione e tutela ambientale, natura e sostenibilità turistica. Il Festival si rivolge a residenti, turisti, studenti, scienziati, professionisti e operatori del settore per sensibilizzare sull’importanza di difendere la Posidonia oceanica, pianta chiave per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi costieri e marini del Mediterraneo, compreso quello dell’AMP Isole Tremiti.

L’evento è organizzato da Laboratorio del MA.RE. e Marlin Tremiti, con il supporto della testata giornalistica Riserva Marina Isole Tremiti e CdP Service (media e comunicazione). È patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dai Comuni di Isole Tremiti e Rodi Garganico, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, CNR IRBIM, CoNISMa, in collaborazione con Marevivo, Lega Navale Italiana, Innovation Sea, Misurlab, WWF Sub e Hotel Eden.

Nel programma: iniziative educativo-ambientali in spiaggia, snorkeling e attività subacquee con istruttori e biologi marini, attività di citizen science, escursioni in barca, incontri serali con ospiti del mondo della scienza, cultura e giornalismo, proiezioni video, momenti didattici presso il Laboratorio del Ma.Re., e attività di pulizia delle cale di San Domino e Caprara.

Tra gli ospiti:

Donatella Bianchi (conduttrice Linea Blu Rai 1)

Roberto Rinaldi (fotografo e video maker subacqueo)

Adelmo Sorci (direttore Laboratorio del Ma.Re.)

Rosalba Giugni (presidente Marevivo)

Leonardo Tumesi (Ispra)

Enrico Miccadei (Direttore Centro Terra-Mare, Università di Chieti)

Claudia Sacchetti (CNR IRBIM Lesina)

Domenico Guidotti (Innovation Sea)

Francesca Ceci (erborista)

Donato Marzano (presidente Lega Navale Italiana)

Michele Presutto (Lega Navale Italiana – Sez. Rodi Garganico – Isole Tremiti)

Nicola Ungaro (Arpa Puglia)

Luca Mercalli (climatologo)

Mario Di Cola (esperto di bioacustica)

Mario Berrettoni (chimico – Università di Camerino)

Antonio Matrella (autore)

Luca e Daniela Sardella (conduttori televisivi).

Previsto anche un momento artistico con Gaetano Matrella. Le serate saranno condotte da Vivien Williams e Gaetano Simone.

Ad accompagnare la manifestazione, una sezione dedicata alle tipicità agroalimentari del Gargano e della Puglia, con la partecipazione di aziende come Masseria Casacapanna, Potentilla (cosmetici a base di piante selvatiche), Di Nunzio, OP Peranzana Alta Daunia e Frangar (distribuzione acque minerali).

«Il Posidonia Festival è soprattutto un momento di confronto sulla ricerca – commenta Adelmo Sorci, direttore del Laboratorio del Ma.Re. – ma anche un’importante occasione per capire come difendere habitat preziosi come l’AMP Isole Tremiti. Ogni giorno, le praterie di Posidonia delle nostre isole sono minacciate da continui attacchi, e spesso si dimentica l’importanza di questa pianta marina per l’ecosistema dei nostri fondali».

Anche quest’anno le Isole Tremiti confermano la loro rilevanza come punto di riferimento per ricercatori e scienziati, grazie al loro straordinario ecosistema. Qui si incrociano dati locali con report di scienziati e istituti di ricerca di fama nazionale.

Dalle ricerche del Marlin Tremiti e del Laboratorio del Ma.Re., emerge che la Posidonia oceanica sul versante sud dell’Isola di San Domino potrebbe scomparire nel giro di pochi anni. Tra i fattori che hanno causato questa drammatica regressione, soprattutto negli ultimi cinque anni, c’è anche l’ancoraggio incontrollato delle imbarcazioni da diporto.

Lo sviluppo del turismo diportistico “mordi e fuggi” dalla costa garganica e molisana sta infatti danneggiando gravemente l’ambiente sottomarino costiero. La mancanza di linee guida sugli ormeggi, la mancata delimitazione delle aree di “posidioneto” e l’assenza di regole sullo smaltimento dei rifiuti organici e alimentari stanno provocando danni incalcolabili e irreversibili.